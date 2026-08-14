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網家上半年營業利益轉正 連14季虧損累積虧損逾半個股本

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
網家集團14日召開董事會並公布今年上半年、第2季財務報告。聯合報系資料照
網家集團14日召開董事會並公布今年上半年、第2季財務報告。聯合報系資料照

網家（8044）集團14日召開董事會並公布今年上半年、第2季財務報告。上半年合併營收189.51億元，年增9.2%；營業利益1.19億元，較去年同期由虧轉盈；合併稅前淨利達4,549萬元，連續兩季稅前損益為正；但稅後淨損1.06億元，歸屬母公司淨損2.15億元，每股淨損1.06元，較去年同期收斂。

推估網家第2季合併營收93.62億元，季減2.3%，年增11.5%；營業利益約4,032萬元，季減49.3%，較去年同期由虧轉盈；歸屬母公司淨損約為1.35億元，每股淨損0.67元。繼第1季持續虧損後，上季為連續14季虧損。

網家同步公告，截至今年年6月30日止累積虧損達11.79億元，已達實收資本額二分之一。網路家庭指出，B2C電商本業已連兩季營收成長，虧損持續收斂，虧損狀況則是反映過往年度營運所累積的財務結果。今年上半年營業利益及稅前損益雙雙轉正，將持續透過本業改善、營運效率提升及多元業務獲利成長，逐步改善財務結構。

網家指出，第2季B2C電商營收受惠於AI應用需求延續及618年中購物檔期帶動，3C品類營收年對年成長約9%。PChome 24h購物持續深化3C核心品類布局，強化新品首發與重點3C商品經營。持續推進OMO服務布局。今年618檔期推出全新「PChome 隨行取」服務，串接全台逾7,000家7-ELEVEN門市提供兌換服務 ，進一步拓展平台於高頻、即時生活消費的服務觸角；6月1日起，「大家電快速安裝」服務範圍正式擴大至全台六都，持續提升大家電購物與履約體驗。

除核心電商業務外，賦能服務亦持續成長。第2季第三方物流營收年對年呈雙位數成長，RMN零售媒體網路收入亦維持雙位數增幅，持續運用既有電商流量、供應商合作、會員與物流基礎，拓展多元服務收入來源，提升平台營運效率與獲利動能。

金融科技業務方面，第2季金融科技部門營收8.46億元，年增56.3%；營業利益2.22億元，年增87.3%。隨著日本支付業者Payment For自去年第4季起納入合併報表，加上既有金融科技業務規模持續擴大，進挹注集團整體營運表現。

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