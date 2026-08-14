富邦金獲利／前七月955億元、EPS 6.54元 加計股票處分利益大賺1962億

富邦金（2881）7月自結合併稅前淨損8.7億元、稅後淨損17.6億元。累計今年前7月合併稅前淨利1,133.3億元、稅後淨利955.8億元，每股稅後盈餘(EPS)為6.54元。透過其他綜合損益按公允價值衡量(FVOCI)股票處分損益，7月金控合計96.1億元，累計前7月金控合計1,006.7億元；金控7月本期淨利加計FVOCI權益工具稅後處分利益78.5億元，累計前7月共1,962.5億元，超越歷年全年獲利表現，總計每股稅後盈餘為13.73元。由於FVOCI股票處分損益，不計入當期損益，直接反映於保留盈餘，屬可分配盈餘來源之一，與接軌IFRS 17前之獲利表現更具可比性。

富邦金表示，7月份各子公司營運績效優異，其中台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券、富邦投信單7月及累計前7月獲利皆創歷史同期新高；富邦人壽累計前7月本期淨利加計FVOCI權益工具稅後處分利益亦創下歷史同期新高紀錄。各子公司獲利表現詳細說明如下：

7月投資市場波動，市場對AI及科技股過熱疑慮升高及高資本支出可持續性產生質疑，加上聯準會升息預期升溫，以及投資人獲利了結與停損賣壓增加等因素影響，使國內外股市大幅震盪，尤其台股受到國際市場波動的連鎖效應，加權指數單月下跌6.5%，致富邦人壽金融資產部位產生未實現評價損失，單7月為稅後淨損76.6億元，累計前7月為稅後淨利479.2億元；雖台股於7月有較大幅波動，然今年截至7月底止富邦人壽已實現相當金額之股票資本利得，且股票部位為未實現評價利益，另單7月及累計前7月FVOCI權益工具稅後處分損益分別為83.4億元及960.0億元，若稅後淨利加計FVOCI權益工具稅後處分利益，則單7月及累計前7月合計數分別為6.8億元及1,439.2億元，累計金額續創歷年新高。

富邦人壽本月主要投資收益來源係利息收入、國內外股票與基金之資本利得及配息收入，亦受惠於現金股利進帳。7月加權指數受國際科技股評價修正及市場避險情緒升溫影響而下跌，惟台股中長期基本面仍維持正向。債市方面，7月美伊戰事再次牽動油價波動，通膨預期引導公債利率呈現反彈，以致產生債券未實現評價損失，而富邦人壽伺機於高利率時點配置以提升經常性收益，並同步做好資金管理以因應市況變化。

富邦人壽個體累計前7月初年度保費收入(First Year Premium)達998.9億元，較去年同期成長39%，總保費收入(Total Premium)達2,654.1億元，較去年同期成長20%，預估皆排名業界第二；單7月初年度保費149.0億元，較去年同期成長68%，總保費收入372.8億元，較去年同期成長26%。富邦人壽持續深化保障型及分期繳商品布局，累計前7月個人健康及傷害險較去年同期成長6%，初年度等價保費收入(FYPE)達332.3億元，預估排名業界第二。

資本方面，淨值比及整體新一代清償能力制度(Taiwan Insurance Solvency，TIS)資本水準維持良好，7月底自結淨值比率逾15%，公司持續密切關注市場變化，評估可能影響，確保清償能力穩健無虞。

台北富邦銀行7月稅後淨利36.4億元，累計前7月稅後淨利293.7億元，較去年同期成長31%，單月及累計獲利均創歷年同期新高，主係反映核心業務穩定成長。受惠存、放款規模持續擴大、淨利差提升、財富管理成長動能強健及信用卡收益穩定發展，累計前7月利息淨收益及手續費淨收益分別較去年同期成長29%及40%，帶動營收較同期成長25%。截至7月底逾放比率為0.11%，備抵呆帳覆蓋率為1,119%，維持良好資產品質。

富邦產險7月稅後淨利8.3億元，累計前7月稅後淨利64.2億元，續創歷史同期新高；加計FVOCI權益工具稅後處分損益後，單7月及累計前7月合計金額分別為9.2億元及83.4億元，各項業務穩健發展，帶動獲利持續提升。

在業務表現方面，7月整體簽單保費59.7億元，較去年同期成長6%，其中水險持續深耕客戶經營並結合專業風險管理服務，單月簽單保費較去年同期成長19%表現最為亮眼，傷健險業務亦展現優於市場的穩健動能，其中旅平險受惠暑假旅遊需求暢旺及旅遊小管家服務品牌推廣效益，單月業績3.7億元，續創新高紀錄。累計前7月簽單保費收入462.6億元，較去年同期成長8%，簽單市占率24.6%，穩固市場領導地位。

富邦證券7月稅後淨利21.7億元，創下歷年7月最佳成績；累計前7月稅後淨利達131.9億元，較去年同期成長149%，改寫歷年同期新高紀錄。在手續費收入方面，受惠台股市場交投熱絡，累計1-7月台股日均成交值達1.3兆元，帶動經紀及財富管理業務收入合計較去年同期成長130%。此外，儘管7月台股震盪加劇，截至7月底市場仍維持活絡表現，帶動金融資產部位收入較去年同期成長133%。在經紀、財富管理及金融資產部位收入同步成長帶動下，富邦證券展現多元且均衡的獲利結構，營運動能持續強勁。

富邦投信7月稅後淨利1.6億元，累計前7月稅後淨利10.5億元，分別較去年同期成長57%和72%，單月及累計獲利均續創歷年同期新高。在7月台股震盪環境下，資產管理規模仍維持1.5兆元高水位，較去年同期增加58%。主力商品表現亮眼，富邦台灣采吉50 ETF（006208）、富邦台灣科技ETF（0052）、富邦NASDAQ ETF（00662）及富邦台美雙星多重資產基金規模分別較去年同期成長79%、1,005%、91%及116%，持續推升管理費收入成長，並成為獲利成長的重要動能。