亞泥財報／轉投資事業加持 上半年獲利71億元、年增66% EPS 2.13元

亞泥（1102）近日公布半年報，受到整體市場環境及不確定因素影響，水泥本業獲利略有減少，不過轉投資事業及財務投資持續穩定挹注收益，帶動今年上半年稅後淨利71.14億元，較去年同期成長66%，上半年每股稅後純益（EPS）2.13元，展現長期穩健的投資布局及資產管理成果。

法人觀察，面臨兩岸市場環境及不確定因素影響，亞泥的本業及各轉投資業別，營收仍大致上維持水準。水泥本業獲利雖有所減少，亞泥仍透過各轉投資事業及財務投資，除了將外部衝擊降到最低，並進一步提升獲利。

亞泥目前本業營運表現仍受兩岸水泥市場需求及價格波動影響，但在多元事業布局及業外投資挹注下，整體營運維持穩健。亞泥並將持續關注兩岸市場需求與價格走勢，並積極推廣低碳水泥、LoopCon岡固低碳混凝土等高附加價值建材產品，深化低碳建材布局，持續提升整體競爭力。

亞泥並以多角化策略分散風險，優化獲利結構，同時持續推動減碳目標與低碳轉型，兼顧財務績效與環境責任，成為市場穩健成長與永續經營的標竿企業。

亞泥強調，針對近年來各界重視的氣候風險及減碳議題，除於2025年通過SBTi 1.5°C減碳目標審查，並連年達成減碳目標外，也於CDP氣候變遷及供應商議合評比中，雙雙獲得最高等級「A」級肯定。

亞泥也持續入選S&P Global標普全球永續年鑑，為今年台灣建材業唯一入選企業，並在FTSE Russell國際評比中獲得4.6分（滿分5分）高度肯定，評級表現位居全台上市櫃公司最前段，展現亞泥在氣候治理、低碳轉型與永續管理上的持續成果。