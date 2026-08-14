快訊

不是護理師！離婚風波不斷 陳幸妤再爆趙建銘出國同行對象是女大生

散戶還在怕、籌碼沒回來 分析師剖析「假破底真穿頭」：大盤將再創歷史新高

115年總預算通案先刪480億元 媒宣費除法定支出統刪50%

聽新聞
0:00 / 0:00

川湖自結7月獲利年增321% 單月每股大賺50.24元

中央社／ 台北14日電

AI伺服器滑軌廠川湖近期股價大漲，達公布注意交易資訊標準，今天公告7月自結歸屬母公司淨利新台幣47.87億元，年增321%，單月每股獲利高達50.24元。

川湖先前公告7月營收64.07億元，年增355.52%，月增44.2%，續創新高，繼4、5、6月營收分別站上20億元、30億元和40億元等重要關卡後，7月一舉再衝破50億元和60億元等2道關卡，成長力道強勁。川湖今天公布自結獲利數字，7月每股大賺50.24元。

川湖上週公布第2季歸屬母公司淨利70.88億元，季增1.03倍，較去年同期大幅成長10.5倍，改寫歷史紀錄，單季每股純益高達74.38元；川湖上半年每股稅後純益110.96元，半年賺進11個股本。

川湖執行副總經理暨發言人王俊強在法人說明會中表示，隨AI算力持續增加，下半年需求還是非常強。

川湖 營收 伺服器

延伸閱讀

股價衝破1.2萬元穩坐股后！川湖上半年狂賺逾11股本 毛利率87.4％讓網友看傻

川湖今年狂飆244％成「萬元股王」一張快一棟房！網怕變「下一個國巨」

百一7月每股賺0.08元

百一獲利／自結7月每股純益0.08元

相關新聞

亞泥財報／轉投資事業加持 上半年獲利71億元、年增66% EPS 2.13元

亞泥（1102）近日公布半年報，受到整體市場環境及不確定因素影響，水泥本業獲利略有減少，不過轉投資事業及財務投資持續穩定挹注收益，帶動今年上半年稅後淨利71.14億元，較去年同期成長66%，上半年每股稅後純益（EPS）2.13元，展現長期穩健的投資布局及資產管理成果。

合庫金獲利／前七月160億元續創新高、年增33% 銀保證同創新高

合庫金（5880）7月合併稅後純益為26.77億元，累計至7月合併稅後淨利為160.77億元，較去年同期增加40.07億元或成長33.2%，續創歷年同期新高紀錄，每股稅後純益（EPS）0.99元。主要獲利來源子公司合庫銀行、合庫證券及合庫人壽，累計稅後純益亦皆創下歷年同期新高紀錄。

緯穎持續擴充美、墨兩地產能 滿足客戶需求

ODM廠緯穎（6669）14日公告擴充美、墨兩地產能，購置營業使用設備，美國德州設備總金額為19,593,525美元（約當6.27億元新台幣），墨西哥設備總金額為94,564,605.51美元（約當30.26億新台幣），緯穎表示，客戶需求成長仍十分強勁，公司將持續擴充產能。

永豐餘法說會／上半年獲利增22.6% 股權投資挹注、越南紙器量價齊揚

永豐餘投控（1907）14日召開法說會表示，上半年整體營運表現較去年同期提升，獲利動能主要來自核心紙業與股權投資，尤以股權投資收益貢獻度高，成為上半年獲利的重要支撐；紙業方面，越南紙器市場需求持續強勁，第2季以來銷售量及價格均有所提升，7月市場表現也延續第2季正向態勢，需求及整體市場狀況均較去年同期強勁，對下半年營運維持正面看法。

群創財報／第2季EPS創近6季新高 上半年獲利年增近30倍、EPS 0.77元

群創（3481）14日公布第2季財報，單季合併營收637億元，季減4.4%，受惠產品組合持續優化並拉高具利基的高毛利業務比重，毛利率逆勢微幅走揚至14.6%，EBITDA利益率達14.3%，本業營業利益16.3億元，歸屬母公司業主淨利45.32億元，較首季大幅成長178.09%，並較去年同期轉虧為盈，每股純益0.57元，不僅連續4個季度維持獲利，更創下近6季以來新高。

第一金獲利／前七月賺209.37億元、EPS 1.46元 雙創歷史同期新高

第一金（2892）今年7月稅後純益31.39億元，較上月成長4.7%、年成長4.84%，主係旗艦子公司第一銀行單月股利收入進帳、獲利創下歷史紀錄所帶動；累計前七月稅後純益209.37億元，年成長23.6%，每股盈餘（EPS）1.46元，超越去年同期的1.21元，累計獲利和EPS雙雙創下歷史同期新高，子公司第一金證券累計獲利亦超越去年全年。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。