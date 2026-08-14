川湖自結7月獲利年增321% 單月每股大賺50.24元

亞泥（1102）近日公布半年報，受到整體市場環境及不確定因素影響，水泥本業獲利略有減少，不過轉投資事業及財務投資持續穩定挹注收益，帶動今年上半年稅後淨利71.14億元，較去年同期成長66%，上半年每股稅後純益（EPS）2.13元，展現長期穩健的投資布局及資產管理成果。

2026-08-14 16:56