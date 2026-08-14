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川湖自結7月獲利年增321% 單月每股大賺50.24元
AI伺服器滑軌廠川湖近期股價大漲，達公布注意交易資訊標準，今天公告7月自結歸屬母公司淨利新台幣47.87億元，年增321%，單月每股獲利高達50.24元。
川湖先前公告7月營收64.07億元，年增355.52%，月增44.2%，續創新高，繼4、5、6月營收分別站上20億元、30億元和40億元等重要關卡後，7月一舉再衝破50億元和60億元等2道關卡，成長力道強勁。川湖今天公布自結獲利數字，7月每股大賺50.24元。
川湖上週公布第2季歸屬母公司淨利70.88億元，季增1.03倍，較去年同期大幅成長10.5倍，改寫歷史紀錄，單季每股純益高達74.38元；川湖上半年每股稅後純益110.96元，半年賺進11個股本。
川湖執行副總經理暨發言人王俊強在法人說明會中表示，隨AI算力持續增加，下半年需求還是非常強。
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