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貝爾威勒第2季獲利年增3.45倍 連2季賺1股本
連接器廠貝爾威勒搭上AI熱潮，今天公告第2季營收新台幣28.27億元，年增1.59倍；歸屬母公司淨利7.79億元，較去年同期大幅成長3.45倍，每股純益12.07元，連2季賺進超過1個股本。
貝爾威勒上半年歸屬母公司淨利14.75億元，年增369%，每股稅後純益達22.85元。
貝爾威勒今天在興櫃市場收盤股價為1050元，為千金股成員之一，貝爾威勒已於5月底送件申請股票上市。
貝爾威勒董事長徐瑞瑛7月出席創投暨私募投資年會時指出，貝爾威勒提供的連接器產品客製化程度高，非一般標準化產品；貝爾威勒部分創新專利甚至反向授權給國際連接器大廠，可獲權利金收入，有別於多數小廠必須支付授權金給國際大廠，貝爾威勒因此可享有高毛利率。貝爾威勒今天公布第2季毛利率51.25%，較去年同期提升3.85個百分點。
此外，貝爾威勒的連接器應用在伺服器比重相當高，營收占比約7成，成功搭上這波AI熱潮，帶動營運爆發成長。
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