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永豐餘法說會／上半年獲利增22.6% 股權投資挹注、越南紙器量價齊揚

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
永豐餘。圖／公司提供
永豐餘。圖／公司提供

永豐餘投控（1907）14日召開法說會表示，上半年整體營運表現較去年同期提升，獲利動能主要來自核心紙業與股權投資，尤以股權投資收益貢獻度高，成為上半年獲利的重要支撐；紙業方面，越南紙器市場需求持續強勁，第2季以來銷售量及價格均有所提升，7月市場表現也延續第2季正向態勢，需求及整體市場狀況均較去年同期強勁，對下半年營運維持正面看法。

永豐餘指出，越南紙器事業主要以紙器加工為主，與台灣工業用紙經營模式不同，因此不特別以產能利用率衡量。目前市場需求強勁，銷售量及價格均有所提升，帶動營收及獲利成長，從訂單量及業種來看，需求也較去年同期增加。

價格方面，永豐餘表示，目前越南市場價格表現較好，但主要由需求帶動，並非公司主動推動漲價。由於需求強勁，市場沒有明顯殺價情況，部分客戶甚至提前備貨，量、價表現均相對正面。展望下半年，永豐餘表示，目前越南市場需求量能尚未出現放緩跡象，7月表現延續第2季強勁態勢，預期需求仍可維持。此外，地緣政治、關稅政策及全球供應鏈重組，也可能為越南市場帶來更多產業轉移機會。

相較之下，中國大陸市場需求較為平淡。永豐餘表示，中國內需成長相對緩慢，出口過去兩年也未見明顯改善，目前需求大致與過去一、兩季持平，也沒有明顯減產情況。不過，部分機器設備折舊已進入後期，隨折舊負擔降低，後續財務表現可望改善。

台灣市場則呈現相對正向表現。永豐餘指出，部分特定產業及非傳統需求較為強勁，尤其出口帶動的需求有所增加，推升整體出貨量及營收，需求及價格表現均相對穩定，整體市場狀況較接近越南。

電子標籤事業方面，永豐餘表示，美國關稅政策初期曾因稅率及政策不確定性，造成產銷調度受到影響；目前生產周期及產銷秩序已恢復正常，關稅影響較初期明顯降低。不過，由於美國部分同業具在地營運，公司相較美國本土業者仍存在關稅競爭劣勢，因此尚無法完全回到關稅政策實施前的競爭環境。

永豐餘 越南 法說會

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