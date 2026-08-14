汎瑋材料財報／第2季EPS 1.66元 年增幅度翻倍

電子機能材料大廠汎瑋材料（6967）14日公布第2季財報，第2季稅後純益4,063萬元，年增106％，每股純益（EPS）1.66元；上半年稅後純益6,670萬元，年增88.4%，EPS 2.73元。

汎瑋第2季、上半年營收齊創同期新高，主要受惠高附加價值產品占比提高。汎瑋日前表示，隨著AI伺服器需求暢旺，今年第2季、下半年營運前景樂觀，預計第2季會比第1季更好。

汎瑋材料今年1、2季營運穩健增長。公司日前表示，持續擴大利基型市場布局，成效逐步顯現。2026年首季營收中，附加價值較高的電動車、車用零配件、伺服器及工業電腦產品，已占24.53%，較去年同期成長逾7%。筆記型電腦、平板電腦、穿戴式電子產品等占比則下降。

此外，經銷業務亦持續減少中，2026年第1季已降至15.23%。利基型市場的業績比重增加，將有機會進一步優化毛利率。

汎瑋表示，公司未來將聚焦三大趨勢，瞄準Windows 10 EOL換機潮、AI PC對「高效散熱」、「抗電磁波（EMI）」的高階電子機能材料需求倍增。

公司也看準供應鏈重組帶來的契機與優勢，將強化未來產品及生產據點布局，擴增越南、泰國生產量能，以配合國際電子大廠供應鏈多元化的趨勢，首季來自東南亞營收占比11%，下半年隨泰國產能開出，越南也有新專案導入，預期未來東南亞占比會持續推升。