群創財報／第2季EPS創近6季新高 上半年獲利年增近30倍、EPS 0.77元

群創（3481）14日公布第2季財報，單季合併營收637億元，季減4.4%，受惠產品組合持續優化並拉高具利基的高毛利業務比重，毛利率逆勢微幅走揚至14.6%，EBITDA利益率達14.3%，本業營業利益16.3億元，歸屬母公司業主淨利45.32億元，較首季大幅成長178.09%，並較去年同期轉虧為盈，每股純益0.57元，不僅連續4個季度維持獲利，更創下近6季以來新高。

群創累計今年上半年合併營收1,303.44億元，營業毛利188.94億元，營業利益31.32億元，歸屬母公司業主淨利61.61億元，較去年同期大增2,958.9%，每股純益0.77元，展現營運轉型成效。

群創第2季折舊及攤銷為75億元，資本支出為23億元。以各產品應用營收比重來看，車用產品占比居冠達39%，電視占27%，手機及商用產品為16%，可攜式電腦占15%，桌上型螢幕則為3%。

若以業務板塊區分，顯示器領域群與非顯示器領域群營收比重分別為60%及40%；其中顯示器領域群內部，消費性顯示器占整體營收47%，商用顯示器占13%。

回顧第2季市況，群創指出，雖然品牌廠拉貨力道較首季略為趨緩，致使單季營收微幅下滑，但公司透過靈活調整產能配置與產品組合，成功支撐毛利率表現。

展望第3季，群創表示，受到上半年品牌客戶提前備貨效應影響，整體面板拉貨需求轉趨平緩。以各領域展望評估，第3季非顯示器領域群與商用顯示器出貨動能均力拚與第2季持平，消費性顯示器則預估季減高個位數百分比。

面對後市營運環境，群創強調，將持續密切觀察中東地緣政治局勢、能源成本及關鍵零組件價格等總體經濟變數，隨時彈性應對市場波動；同時堅定推動「雙軌轉型」策略，將資源集中布局於具備長期成長潛力的利基應用場域，以維持中長期獲利體質與營運韌性。