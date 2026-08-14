威世波上半年轉虧為盈、EPS 0.19元 新產品蓄勢放量添未來成長動能

威世波（7930） 2026年上半年合併營收達4.77億元，較去年同期成長47％，受惠AI資料中心及高速光通訊市場需求持續升溫，帶動高速光通訊產品出貨穩健成長，營運規模持續擴大。儘管上半年原物料漲價導致成本提高，以及投入研發、辦理興櫃使營業費用提升，公司仍成功由虧轉盈。

威世波指出，上半年部分原物料價格上漲，短期影響毛利表現，加上公司持續投入高功率CW Laser等新產品研發、客戶開發、人才擴充，及辦理興櫃，使整體營業費用同步上升，但歸屬母公司稅後純益仍達616萬元，較去年同期成功轉虧為盈，每股稅後純益（EPS）達0.19元。

公司進一步指出，CW Laser為矽光子及CPO架構的重要核心元件，公司持續推進高功率CW Laser產品開發、送樣及客戶認證。隨原物料成本上升，公司亦持續與客戶協商價格調整，搭配新產品逐步量產，毛利率可望逐步改善。

為掌握AI資料中心及高速光通訊商機，中壢新廠預計第4季正式啟用，將建置CW Laser Chip及Chip on Carrier（CoC）先進封裝產線，強化從CW雷射晶片、CoC至800G／1.6T高速光模組的垂直整合能力。

展望未來，隨800G、1.6T、CPO及矽光子需求持續成長，公司除積極發展高功率CW Laser及高速光模組外，亦布局Optical Engine（光引擎）等新世代產品，拓展未來成長機會。伴隨客戶認證、量產及新產能逐步到位，高附加價值產品占比可望提升，進一步優化產品組合與獲利能力，為2027年營運成長奠定基礎。