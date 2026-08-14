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第一金獲利／前七月賺209.37億元、EPS 1.46元 雙創歷史同期新高
第一金（2892）今年7月稅後純益31.39億元，較上月成長4.7%、年成長4.84%，主係旗艦子公司第一銀行單月股利收入進帳、獲利創下歷史紀錄所帶動；累計前七月稅後純益209.37億元，年成長23.6%，每股盈餘（EPS）1.46元，超越去年同期的1.21元，累計獲利和EPS雙雙創下歷史同期新高，子公司第一金證券累計獲利亦超越去年全年。
子公司第一銀7月稅後純益32.02億元，較上月成長27.1%、年成長16.23%，主因股利收入進帳驅動金融交易利得表現強勁，淨利收及淨手收本月維持穩健基調。覆蓋率微升至 876.80%，逾放比維持在0.16%；累計前七月稅後純益186.58億元，年成長12.66%
第一金證券7月稅後純益1.21億元，較上月衰退58.4%、年減2.42%，衰退主因是股市回檔致經紀手續費減少與投資收益下滑；累計前七月稅後純益15.31億元，年成長262.9%，且已超越去年全年獲利。
第一金人壽在良好的財務結果帶動之下，7月稅後純益1.75億元，較上月成長160.6%、年成長44.63%，累計前七月稅後純益5.93億元，年成長97.67%。
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