半導體供應鏈壯大！先進製程、先進封裝需求強 特化業者H1獲利寫佳績

受惠先進製程、先進封裝需求持續放大，電子化學品業者上半年獲利看旺，相關產品需求增溫，業界更普遍看旺下半年表現，並加碼擴充產能。特化業者三福化（4755）、中華化（1727）、台特化（4772）、勝一（1773）、達興材料（5234）、新應材（4749）等業者上半年獲利表現均亮眼，業界認為，隨在地供應鏈陣容壯大，產品並由前段製程進一步向封裝產品延伸，業者持續深化技術並加碼布局，下半年成長可期。

三福化第2季單季稅後純益1.32億元，年增283%，每股純益（EPS）1.32元；上半年稅後純益2.34億元，EPS 2.33元。上半年稅後純益2.34億元，年增61.6%，EPS 2.33元。受惠先進封裝產能擴充，精密化學品產能吃緊，獲利放大、並加碼擴充產能。法人指出，下半年受惠於先進封裝用光阻剝離劑（Stripper）用量放大，半導體產品占比可望逐步攀。公司更於日前宣布，已因應客戶需求通過資本支出案，擴建善化廠廠房及設備，擴充Stripper產能，並進一步支應客戶美國廠所需用量。

中華化第2季單季稅後純益4,881萬元，EPS 0.38元；上半年稅後純益8,471萬元，EPS 0.66元，均較去年同期轉盈。中華化為先進製程打造的第5條硫酸產線，上半年已通過驗證並導入客戶，未來出貨規模可望逐步放大。法人分析，中華化第2季電子級化學品占營收比重逾四成，已成為公司主要成長動能。並擬辦理現金增資，發行新股上限2,000萬股、募資上限20億元。

台特化第2季稅後純益2.21億元，年增89.7%，每股純益（EPS）1.5元。上半年合計稅後純益4.17億元，每股純益（EPS）2.83元，年增約90.26%。法人指出，併購效益帶動，加上先進製程加速擴產、台特化矽乙烷（Disilane）產品出貨放大，帶動台特化上半年營收、獲利同步成長。

勝一第2季稅後純益7.08億元，年增48.43%，再寫歷史新高；每股純益（EPS）2.36元。上半年稅後純益13.14億元，年增37.88%，也寫同期新高。此外，勝一今年第1季電子級溶劑占營收比重已提升至八成，主要受惠先進製程帶動銷量成長。

達興材第2季營收、獲利表現雙創單季歷史新高。第2季稅後純益2.29億元，季增0.79%，年增43.6%；EPS 2.23元；上半年稅後純益4.56億元，年增29.4%；EPS4.44元。達興材產品主要應用於顯示器及半導體等產業，包含光阻剝離液、蝕刻液及配向膜PI等產品。法人指出，大客戶先進製程產能逐步提升，且該公司今年新增3至5項半導體產品，預期相關成果明年勁一步發酵。

新應材第2季自結EPS3.33元，年增8.4%，上半年稅後純益6.48億元，EPS 6.99元，寫同期新高。法人表示，今年大客戶兩座先進製程產能放大，今年下半年旗下表面改質劑（Rinse）、底部反抗層（BARC）、洗邊劑（EBR）營收有望逐步提升。