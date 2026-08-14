世芯法說會／上半年獲利年增一成 EPS為37.57元

仁寶（2324）13日於法說會上表示AI伺服器業務成長強勁，展望正向，帶動股價走勢續強，今日跳空開高，勢如破竹一路衝至漲停，雖未鎖死但股價皆維持在高檔。仁寶指出，在AI伺服器的帶領下，伺服器業務今年有望達成總營收占比10%的目標，公司預期成長趨勢將會延續到今年下半年，且明年有望拿下更多大客戶。

2026-08-14 13:45