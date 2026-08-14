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世芯法說會／上半年獲利年增一成 EPS為37.57元

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
世芯董事長暨總經理沈翔霖。聯合報系資料照
世芯董事長暨總經理沈翔霖。聯合報系資料照

ASIC設計服務商世芯-KY（3661）於14日召開法說會，公布第2季獲利季增逾一成，每股純益為20元，上半年獲利年增約一成，每股純益為37.57元。世芯董事長暨總經理沈翔霖表示，對於AI市場，尤其是ASIC的長期前景保持樂觀。

世芯第2季合併營收為76.39億元，季增82.4％、年減16.4％，歸屬母公司業主淨利為16.38億元，季增14.7％、年增23.8％，每股純益為20元。

世芯上半年合併營收為118.26億元，年減39.7％，歸屬母公司業主淨利為30.66億元，年增10％，每股純益為37.57元。

世芯承接的北美CSP客戶3奈米製程AI加速器案已經從5月開始量產，該公司預計本季將會持續放量。至於中國大陸客戶的車用自駕晶片案件出貨則維持穩定，下世代產品預計於本季底前或下一季初可設計定案（tape-out）。

世芯 法說會 EPS

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