榮成法說會／看好中國大陸工紙復甦 旺季需求可望推升紙價

榮成（1909）14日舉行法說會表示，中國大陸工業用紙市場自今年第1季起逐步出現正向訊號，工紙價格回升、供需結構改善，加上主要紙廠持續維持供給紀律，過去激烈的價格競爭已明顯趨緩，預期隨下半年傳統旺季需求啟動，紙價仍有走高機會，公司對下半年維持審慎樂觀。

榮成指出，7月底至8月初工紙價格因第2季累計漲幅較大，市場出現高檔整理，不過目前整體供需仍維持健康，產業庫存天數處於相對低檔，尚未觀察到需求明顯轉弱，後續包括中秋、十一長假、電商購物節及海外耶誕節備貨等旺季需求，有望帶動工業包裝紙需求。

此外，中國大陸上半年出口維持雙位數成長，電商物流及快遞市場持續擴大，也可望為下半年包裝用紙需求提供支撐。榮成表示，從產業基本面來看，大陸工紙市場已逐步走出過去幾年的景氣低點，供需結構朝正向發展。

在自身營運方面，榮成持續維持「全產全銷」策略，成品庫存天數約3至5天，庫存管理維持良好。榮成指出，目前台灣及中國大陸兩岸毛利率均較去年同期提升約2至3個百分點，顯示兩岸營運體質同步改善。財務面則持續維持穩健，上半年營業活動現金流入約13.3億元，資本支出採審慎規劃，匯率風險部位也維持在有效管理範圍，公司本業具備穩定現金創造能力，在合理資本支出下，每年可產生逾20億元折舊現金流。

針對南崁廠資產活化案，榮成表示，目前仍依既定規劃推動，市場上已有潛在買方積極洽詢。南崁廠位於桃園蘆竹、占地約5,000坪，具完整工業用地條件、充足供電容量及專屬出貨碼頭，屬市場上相對稀有的資產；若後續有具體進展，將依規提報董事會決議後對外公告。

至於日前宣布轉型為投資控股公司，榮成強調，本次分割屬組織架構調整，對整體股東權益不受影響。在明年1月4日轉型生效前，公司仍維持現行營運模式，各項生產、銷售、採購及銀行往來均照常進行。

榮成表示，投控轉型生效後，原有生產製造及營運業務將由分割後的營運子公司承接，既有工廠、生產活動、客戶及供應商合作關係均會持續運作，確保整體營運、生產、供貨及既有合作關係順利銜接。