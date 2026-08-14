奕力法說會／第3季營運升溫 22奈米OLED DDI多品牌量產、漲價效益發酵

IC設計廠奕力-KY（6962）第3季營運動能轉強。總經理陳泰元14日於法說會表示，隨著旗艦、高階手機、高階平板及車載新品陸續放量，加上漲價效益開始顯現，預期第3季營收將較上季成長，出貨量也可望明顯增加；其中22奈米OLED DDI將導入多個品牌量產，成為下半年主要動能。

回顧第2季，奕力三大產品線營收均季增，但受22奈米新品與28奈米舊品交替影響，部分投片未達預留產能約定，因而一次性估列負債準備。公司表示此為短期、單一事件，排除影響後還原毛利率為18.2%；隨第3季高階手機放量及產品組合改善，毛利率可望續升。

分產品線來看，旗艦、高階手機及高階平板新案量產，將帶動智能移動營收成長；手機LCD DDIC受成熟製程產能限制，預估約與上季持平，但終端需求仍高於可交付產能。資訊設備因客戶提前備貨告一段落，出貨動能將放緩；工控、IoT及車載則受惠二輪車、三輪車、POS機及車載新品放量，第3季出貨量與營收均可望雙位數成長。

漲價方面，公司已於第2季完成客戶溝通，新價格自第3季起陸續實施。陳泰元指出，晶圓及後段封裝、測試產能仍然緊張，相關成本持續變動，公司將適時向客戶反映。產能布局上，28奈米及更先進製程已有長約，成熟製程則依客戶需求與供應商協調供給。

新品方面，除首款22奈米OLED DDI本季進入多品牌量產，OLED TDDI也將於近期tape-out，第二款22奈米OLED DDI已展開開發。筆電OLED DDI已開始量產，LCD TCON與DDI整套方案預計第4季在品牌客戶端放量；車用新品第3季量產占比已超過五成，第4季表現可望再優於第3季。

展望明年，記憶體與儲存成本影響仍將延續，AI應用也持續排擠晶圓及後段產能，公司將積極與供應商協調以確保供給。隨面板廠建置8.6代OLED產線，奕力預計2027年推出IT用OLED DDI與TCON成套新品。

AI方面，公司正與品牌及GPU業者討論邊緣AI筆電的顯示體驗與多模態互動功能；ASIC則已有遊戲機、車用儀表及手機等客製開發經驗。面對中國同業低價競爭，陳泰元認為客戶在產能緊張時更重視穩定交付，目前影響不大。