榮成法說會／大陸工紙走出景氣低點 下半年旺季紙價仍有機會走高

榮成（1909）14日召開法說會表示，中國大陸工紙市場已逐步走出過去幾年的景氣低點，產業基本面朝正向發展，7月底至8月初工紙價格雖因第2季累計漲幅較大，出現部分高檔整理，但目前整體供需狀況仍維持健康，尚未看到需求明顯轉弱，後續視旺季需求拉動情形，紙價仍有機會走高。對於下半年營運，公司維持審慎樂觀看法。

榮成指出，中國大陸市場正在逐步改善，今年第1季開始，市場已陸續出現一些正向訊號，包括工紙價格回升、供需結構改善，以及主要紙廠持續維持供給紀律，市場過去較為激烈的價格競爭也明顯趨緩。

目前產業庫存天數仍保持在相對低水位，尚未看到需求明顯轉弱。榮成則持續維持全產全銷策略，目前成品庫存天數約維持3至5天，庫存管理保持良好。

展望下半年，榮成表示，8月至12月將逐步進入傳統旺季，包括中秋、十一長假、電商購物節，以及海外耶誕節備貨需求，都可望帶動工業包裝紙需求提升。此外，中國上半年出口維持雙位數成長，電商物流及快遞市場持續擴大，預期下半年仍將對包裝用紙需求提供穩定支撐。

榮成今年上半年營收242.47億元，年增13%，歸屬母公司業主稅後淨利2.43億元，較去年同期虧損5.75億元轉盈，每股純益（EPS）0.19元；第2季營收134.87億元，年增21%，歸屬母公司業主稅後淨利2.70億元，較去年同期虧損4.32億元轉盈，單季EPS 0.21元。

榮成表示，今年上半年最重要的成果，不只是獲利由虧轉盈，更重要的是本業經營能力持續提升。獲利改善主要受惠經營團隊持續推動各項改善專案，包括產品組合優化、生產效率提升及成本控管，逐步反映在營運成果上。目前台灣及中國大陸兩岸毛利率均較去年同期提升約2至3個百分點，顯示兩岸營運體質同步改善。

財務方面，今年上半年營業活動現金流入約13.3億元，資本支出維持審慎規劃，匯率風險部位亦在有效管理範圍內。榮成指出，本業具備穩定的現金創造能力，在維持合理資本支出的情況下，每年可產生超過20億元以上的折舊現金流，並搭配資產活化等措施，持續降低負債水準、進一步改善財務結構。

市場關注南崁廠資產活化進度，榮成表示，目前依照公司規劃持續推動，已有潛在買方積極洽詢中。南崁廠占地約5,000坪，位於桃園蘆竹，具備完整的工業用地條件、充足供電容量及專屬出貨碼頭，在市場上屬於相當稀有的資產，因此公司希望以能合理反映資產長期價值的條件完成交易，兼顧股東權益及公司整體利益。

至於轉型投資控股公司後的布局，榮成表示，轉型投控是集團長期發展的重要策略，一方面讓各營運事業更專注本業、提升經營效率，另一方面由投控公司從集團整體角度，提升資源整合及資本配置彈性。未來投控可透過策略投資、合資或併購等方式引進策略夥伴，帶來未來成長動能，內部會積極尋找各種可能性並謹慎評估；若有具體合作或重大進展，將依相關規定對外公告。

榮成強調，本次分割屬組織架構調整，對榮成整體股東權益不受影響。從現階段至明年1月4日轉型生效日前，公司維持現行營運模式，各項生產、銷售、採購及銀行往來均照常進行；投控轉型後，原有生產製造及營運業務將由分割後的營運子公司承接，既有工廠、生產活動、客戶及供應商合作關係均持續運作。