仁寶 AI 伺服器展望佳 股價續強

仁寶（2324）13日於法說會上表示AI伺服器業務成長強勁，展望正向，帶動股價走勢續強，今日跳空開高，勢如破竹一路衝至漲停，雖未鎖死但股價皆維持在高檔。仁寶指出，在AI伺服器的帶領下，伺服器業務今年有望達成總營收占比10%的目標，公司預期成長趨勢將會延續到今年下半年，且明年有望拿下更多大客戶。

仁寶表示，第2季大幅成長的主要由Neocloud客戶所貢獻，同時公司目前正積極拓展企業級客戶，完善客戶組合。展望明年，總經理Tony認為將會看到仁寶具備健全且多元化的產品組合，客戶部分則將不僅限於Neocloud，一線CSP、Hyperscalers以及大型企業級客戶，都有機會拿下，形成均衡且多元化的客戶組合。

相對於公司的樂觀態度，大摩的報告相對保守，大摩指出，接下來即將開始出貨的機櫃級，將會拉低整體毛利率，而第2季在非PC業務的強勁表現下，毛利率也仍低於大摩預期，因此大摩相對保守看待。