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兩大核心產品動能強勁 法人調升健鼎獲利預估值及目標價
健鼎（3044）受益產品組合持續優化，及通用伺服器及記憶體業務延續動能，第2季毛利率30.0%、營業利益55.8億元，雙雙優於預期，每股稅後純益（EPS）7.4元，法人調升2026、2027年獲利預估值及目標價。
大型本國投顧分析，健鼎第2季營收248.5億元，季增18.5%、年增38.8%，其中，伺服器占比約42.2%、年增70.4%，至於記憶體約佔23.1%、年增99.6%，兩大業務合計占比65%，產品組合持續改善，帶動毛利率攀升至30.0%，季增3.6個百分點。
隨大型雲端服務供應商（CSP）建置GPU／ASIC人工智慧（AI）伺服器叢集後，後續需要通用型伺服器負責儲存、network等，加上AI需求明顯帶動企業用SSD與NAND需求，且DRAM供應全面吃緊，法人預期健鼎兩大業務動能延續可期。
法人指出，健鼎積極擴建產能，包括計畫下半年完成湖北四廠擴廠，及第4季越南廠小量試產)，加上目前產業能見度高，上修第3季營收預估值達季增約15%，獲利同步水漲船高。
健鼎隨伺服器及記憶體等高毛利產品帶動產品組合改善，逐步反映於獲利表現，法人表示，除向客戶反映原料漲價，下半年營收規模放大，將推升毛利率維持高檔不墜外，通用伺服器及儲存需求增加，亦使DRAM與NAND整體供需仍偏緊，有利獲利上修趨勢。
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