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財報超標、持續擴產 法人調高聯亞獲利預估值及目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

聯亞（3081）受惠矽光產品出貨擴增及產能利用率提升，第2季每股稅後純益（EPS）4.6元，優於預期，法人看好，市場供不應求，加上積極擴產並增加下游代工夥伴，將帶動營運動能，調高獲利預估值及目標價。

投顧法人分析，聯亞第2季營收12.2億元，季增35.0%，年增120.7%，毛利率提高至57.4%，營業利益5.7億元，季增53.6%，年增284%，繳出超標成績單，因配發股票股利，股本增加一成，EPS為4.6元。

聯亞目前資料中心營收占比80%至85%，法人表示，隨矽光產品需求強勁，且與下游代工廠產能持續增加，將帶動未來幾季出貨量成長，目前1.6T產品已開始量產，後續3.2T及更高功率矽光產品正與客戶合作開發與驗證中，下一代 FTTH、手機應用等產品持續開發與驗證。

法人指出，聯亞持續擴增前段磊晶及曝光顯影製程產能，主要因應2027年下半年後客戶需求，較前一次法說預計增幅100%，進一步提升至150%，預期2028年可能維持相同的增長速度。

針對美國傳出禁止進口中國大陸製造光通訊模組產品，法人評估，中際旭創、新易盛等陸廠合計占全球光模組供應量近三分之二，且中國大陸手握上游稀土產能，若禁令成真，北美大型雲端服務供應商將無法順利建置資料中心，全面禁止不太可能發生，採逐筆出口加強審查模式機會較大。

聯亞 法人 超標

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