記憶體漲價竟也波及電子紙 元太獲利亮卻下修營收年增率 股價下挫

電子紙大廠元太上半年營收、營業利益及淨利都創下歷史新高，但全年營收年增幅度卻下修，董事長李政昊坦言，主要是消費性電子產品受記憶體漲價影響 ，由原本預估年增下修為雙位數百分比衰退，14日股價開低走低，盤中跌幅逾4%。

元太上半年合併營收188.5億元，年增1%；營業利益63.6億元，營業利益率34%；歸屬於母公司稅後淨利65.2億元，年成長26%；上半年每股純益（EPS）5.65元。受惠於電子紙業務穩健發展，及業外收益因匯兌利益增加挹注，上半年營收、營業利益及淨利都創下歷史新高。

元太今年第2季單季合併營收102.2億元，年減4%，營業利益35.4億元，年減16%，單季歸屬於母公司之淨利為37.3億元，年增26%，單季每股純益（EPS）為3.23元。

展望下半年營運，元太表示，整體電子紙業務預期維持穩健成長。物聯網應用（IoT）中的電子貨架標籤（ESL）需求動能持續強勁，電子紙廣告看板（Signage）業務亦符合成長預期；消費性產品應用則受記憶體成本上升影響，短期需求成長動能相對放緩。

元太董事長李政昊表示，原預估消費性電子產品應用個位數百分比成長，受記憶體漲價影響，下修為雙位數百分比衰退；同時，元太下修今年營收年增率由原預估的20~25%，降至年增10~15%，但其餘IOT產品仍健康成長，維持年增20~25%的預測；另外，中尺寸全彩廣告看板市況優於預期，預估全年將有高個位數成長。他指出，受消費性產品第3季不旺影響，今年的營收最高點將落在第4季。

元太早盤以160.5元開低，一度下滑至158.5元，盤中跌幅逾4%。