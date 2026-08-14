奕力-KY上季獲利大減 股價重挫一度打落跌停

IC設計廠奕力-KY（6962）於昨日公布第2季財報，因一次性認列負債準備而導致影響獲利，季減95%，今日早盤股價重挫，一度遭打落跌停。該公司預定將於今日下午召開法說會，外界預期將進一步說明更多細節。

奕力第2季合併營收為48.03億元，季增22.6%、較去年同期增加2.8%。營收增長動能來自智慧型手機需求回溫，工業觸控產品量產出貨，以及部分客戶因應產品售價調漲與成熟製程產能趨緊而提前備貨，帶動三大產品線同步成長。

不過奕力第2季營業毛利為4.87億元，較前季減少54.5%、較去年同期減少57.2%，毛利率為10.1%。該公司第2季因產品組合與庫存調節，部分產品投片未滿足預留產能合約的約定數量，因此一次性認列負債準備3.87億元，影響本季毛利率。

受上述一次性成本提列影響，奕力第2季稅後淨利為1,410萬元，較前季減95%，較去年同期增加7.7%，每股純益為0.03元。該公司強調正積極與供應商協商產能保障合約內容，將力求在穩定產能供給的同時，降低相關協議對短期財務成果的影響。

奕力上半年合併營收為87.21億元，年減5.7%，毛利率為17.9%，稅後淨利為2.93億元，年減68.7%，每股純益為0.61元。

展望第3季，受惠產品漲價效益逐步顯現，以及部份客戶因應產品漲價與成熟製程產能趨緊，奕力預期將延續備貨動能，合併營收將維持季增趨勢。該公司長期看好面板8.6代線產能爬坡推升OLED技術滲透率，以及AI邊緣運算帶動的終端裝置升級需求，將持續投入OLED驅動、高階時序控制等關鍵技術，積極提升高階與利基型應用市占率。