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本業穩健、併購效益發酵 炎洲上半年賺贏去年全年

經濟日報／ 記者任君翔／即時報導

膠帶大廠炎洲（4306）公布第2季財報，上半年營收72.26億元，年增18%；營業利益4.45億元，年增122%；稅後純益5.05億元，年增575%，每股盈餘（EPS）0.77元。炎洲表示，集團上半年獲利表現除因本業營運穩定，更有於子公司炎洲流通第3季完成股權收購案，加上業外股票受益挹注，推升整體獲利表現。

炎洲14日盤中股價大漲逾6%，成交量逾4,000張。

炎洲表示，回顧今年上半年，全球膠帶市場相較114年同期呈現溫和改善，主要受惠於全球製造業景氣回穩、包裝及物流需求延續，以及AI、半導體與電子製造相關供應鏈需求成長，帶動包裝膠帶、工業膠帶及電子特殊膠帶等下游應用需求具備支撐。惟整體市場復甦仍呈現區域及應用別分化，傳統工業、一般消費及部分建築相關需求仍相對保守，且部分製造業需求亦受到供應鏈不確定性及預防性備貨影響，後續實際需求延續性仍需觀察。

就集團膠帶事業而言，上半年營收較去年同期成長5%，顯示公司在市場溫和復甦但仍具挑戰的環境下，仍維持穩健成長動能。另一方面，受地緣政治、能源價格、運輸成本及塑化原料波動影響，膠帶產業上半年仍面臨成本控管與價格轉嫁壓力。整體而言，上半年膠帶市場環境較去年同期改善，但尚非全面強勁復甦，公司將持續優化產品組合、強化高附加價值應用布局、維持穩定供應能力並落實成本管理，以提升膠帶事業營運韌性與長期競爭力。

炎洲指出，公司上半年獲利表現除受本業營運穩定支撐外，亦受惠於子公司炎洲流通於去年第3季完成股權收購案，擴大包裝材料通路事業營運規模，帶動整體營收成長；另加上處分部分緯達光電持股及投資部門投資優質台股標的業外收益挹注，推升上半年整體獲利表現，上半年EPS 0.77元，已優於114年全年。

展望下半年，炎洲表示，全球膠帶市場預期將延續溫和復甦態勢，惟整體需求動能仍須審慎觀察。隨部分終端產業進入備貨旺季，加上AI伺服器、半導體高階封裝、汽車電子及電動車相關供應鏈需求仍具支撐，高附加價值之電子級與工業用特種膠帶應用需求可望維持相對穩健。惟面對地緣政治不確定性、全球能源與石化上游原料價格波動，以及航運成本變數等挑戰，產業整體成本端仍具壓力，客戶備貨策略亦趨審慎。

炎洲指出，面對機遇與挑戰並存之市場環境，公司將持續強化營運韌性，策略重心聚焦於優化產品結構、拓展高附加價值特種膠黏材料與綠色永續產品布局，同時精準監控原物料與匯率走勢，以彈性管控成本，並深化核心客戶合作，掌握供應鏈重組與高階應用需求所帶來之市場機會，提升膠帶事業長期競爭力與獲利韌性。

併購 營收 製造業 炎洲

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