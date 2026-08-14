AI伺服器商機大爆發！仁寶漲停、華碩破千、緯穎創高 新成長引擎曝光

AI伺服器強勁需求持續轉化為實質營收與獲利，台灣代工與品牌大廠第2季財報接連報喜，也帶動資金重新聚焦電腦設備族群。仁寶（2324）14日早盤快攻漲停，成交量躍居台股第二大；華碩（2357）突破千元大關、最高觸及1,025元，緯穎（6669）盤中衝上6,650元，緯創（3231）也一度攻上206元，多檔指標股同步創下盤中新高，成為盤面多頭焦點。

這波行情背後並非單純PC需求回溫，而是全球AI資本支出持續擴張，逐步轉化為台灣伺服器供應鏈的營收與獲利成長。從伺服器ODM到PC品牌廠，財報同步反映AI伺服器需求強勁，更值得注意的是，客戶結構正從大型雲端服務業者（CSP）進一步向NeoCloud及企業級客戶擴張。

伺服器大廠緯穎第2季稅後純益149.69億元，年增23.5%，每股純益80.43元，改寫單季次高；上半年稅後純益290.84億元，年增32.7%，EPS達156.38元，創同期新高。緯穎董事會並通過下半年9.42億美元、約新台幣304億元資本支出，全力擴充AI伺服器新產能，7月營收也以1,176.86億元創單月歷史新高。

品牌大廠華碩第2季稅後純益190.48億元，季增、年增均達94%，創單季歷史新高，毛利率、營業利益率及淨利率同步上揚。其中，象徵伺服器業務的基礎設施事業群占營收36%，相關營收更年增200%，成為獲利成長重要推手；PC業務也年增20%，形成AI伺服器與高階PC雙引擎。

代工大廠仁寶第2季稅後純益31.33億元，季增59%、年增549%，每股純益0.73元；上半年稅後純益51億元，年增91%，創2012年以來同期新高。

更值得關注的是，仁寶法說會揭露AI伺服器客戶結構正在改變。全球大型CSP今年資本支出雖衝破8,000億美元，但NeoCloud快速崛起，已成為台灣伺服器供應鏈新的成長支線。仁寶第2季AI伺服器已占伺服器營收約70%～80%，主要成長動能來自NeoCloud客戶，相關需求預期延續至今年底，全年伺服器營收占比10%的目標甚至有機會超標。

面對需求持續升溫，仁寶今年資本支出規模達180億元，其中60億～70億元聚焦伺服器業務；緯穎下半年也投入約304億元擴產，顯示AI伺服器供應鏈正加速擴充產能。

從仁寶、緯穎到華碩，近期財報已逐步驗證AI伺服器需求正轉化為實質業績；隨著NeoCloud加入，客戶版圖也從大型CSP單一主軸，逐步走向「CSP＋NeoCloud＋企業級客戶」多元化，AI伺服器正成為代工與品牌大廠下一階段的核心成長引擎。