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群聯第2季暴賺「逾11個股本」創台廠紀錄！財報亮眼股價為何翻黑？

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
群聯電子創辦人兼執行長潘健成。聯合報系資料照
群聯電子創辦人兼執行長潘健成。聯合報系資料照

群聯（8299）第2季大賺262.19億元，EPS達118.57元，營收、獲利同步創歷史新高，單季EPS更創台灣記憶體業紀錄。不過，群聯14日開高至2,325元後賣壓湧現，盤中一度跌逾3.5%，強勁財報與高檔獲利了結形成拉鋸。

群聯第2季營收678.88億元，季增65.7%、年增279.5%；稅後純益262.19億元，季增72.8%、年增逾34倍，單季EPS達118.57元，等於一季賺進逾11個股本，毛利率也同步衝上65.31%新高。

累計上半年稅後純益413.91億元，年增超過20倍，EPS達187.43元，同樣改寫台灣記憶體業紀錄。群聯更形容，上半年獲利已賺贏過去23季總和，NAND Flash缺貨漲價效應全面反映在業績上。

不過，群聯董事會決議上半年配發每股60元現金股利，總額132.7億元，雖然每股股利與發放總額均創歷史新高，但配息率僅32%，市場對股利政策仍有不同解讀。公司表示，目前正處快速成長階段，加上原料供應持續吃緊，需要兼顧成長投資、財務彈性與資金需求，因此保留較充裕現金。

展望後市，群聯執行長潘健成直言，NAND供應吃緊不只到明年，「而是好多年」。他指出，AI將大幅推升資料輸出量，未來產生TB等級內容，儲存需求將同步爆發；另一方面，NAND新廠從投資到產能開出可能長達4年，供給難以快速增加，預期明年短缺程度可能比今年更嚴重，甚至2027至2028年仍難完全達到供需平衡。

面對AI浪潮，群聯也正式啟動「群聯3.0」轉型，從NAND控制晶片延伸至AI儲存、AI記憶體及AI基礎建設平台。公司已向台灣ODM廠採購逾5,000萬美元、約16億元的輝達GPU與伺服器，目標2026年底前透過AI服務節省近500名研發工程師人力。

值得注意的是，群聯近期股價已反映高度期待，8月以來至13日累計上漲近4成，14日雖以2,325元開高，卻在賣壓出籠後快速翻黑、跌幅一度達3.5%。此外，群聯此次也獲納入MSCI台灣指數，最新權重將於8月31日收盤生效。

在史上最強財報、NAND長期缺貨與AI轉型等多重題材加持下，群聯能否消化高檔賣壓、讓基本面進一步接棒股價，將成為後續市場焦點。

群聯 財報 個股

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群聯上半年每股賺逾11個股本 擬配息60元

群聯法說會／第2季EPS 118.57元創高 上半年大賺187.43元、配息60元

群聯財報／上半年EPS達187.43元、第2季118.57元

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