岱宇國際上半年 EPS 0.64元 轉型效益持續發揮看好下半年重返成長

岱宇國際（1598）14日表示，商用業務已取得突破性進展，成功進軍數間北美指標大型連鎖健身房，看好下半年整體營收將展現更強勁的成長動能，維持整體營收重回成長軌道的目標不變。

同時，公司持續推動「ReFit」營運優化計畫，強化費用控管與資本運用效率，全力衝刺今年起的連續獲利目標，並朝長期股東權益報酬率(ROE)15%的目標穩步邁進。

在轉型效益發揮與資產處分利益挹注下，岱宇第2季稅後純益6,491萬元，每股稅後純益0.39元；上半年稅後純益1.07億元，每股稅後純益為0.64元。

岱宇第2季合併營收12.81億元、年減1.6%。其中家用健身器材營收、年減8.3%，占第2季營收比重61.8%，主要受新舊產品轉換期影響，預期隨新品陸續上市，下半年將逐步回升至正常水準。

商用健身器材營收在策略轉型積極耕耘下，年增21.4%，營收占比躍升至27.1%；復健醫療業務因全新8.0系列醫療產品開始出貨貢獻營收，營收較去年同期大幅成長，年增217.6%，占營收比重6.0%。

電輔車(E-Bike)營收亦較去年同期減少，主要受去年ODM客戶大單挹注導致基期較高所致，營收比重3.7%；其他則占1.4%。上半年合併營收29.19億元，年減7.8%。

第2季毛利率為38.6%，較去年同期減少0.7個百分點，主要受家用健身器材新舊產品轉換促銷折扣影響，預期下半年將逐步回歸正常水準；上半年毛利率為40.6%，較去年同期增加3.4個百分點。

展望未來，商用健身器材業務今年可望展現強勁成長，成為最主要的成長動能。近期已成功打入多家北美指標大型連鎖健身房業者，包含全球最大連鎖健身房Anytime Fitness，及數間大型連鎖健身房Orangetheory Fitness、Snap Fitness等，持續深耕北美市場與拓展其他目標市場。

岱宇在產品面投入研發，以補足過往較缺乏的商用重訓產品線，推出全新的商用重訓產品線 i-Strength，近期參展成效顯著，逐步轉化為實質訂單。

以岱宇2025年的商用健身器材營收推算，其在全球市占率僅約0.3%，預計未來五年內目標突破1%的市占率，長期擴張空間龐大。

同時，公司推動「ReFit」營運優化計畫，強化費用控管與資本運用效率。在家用健身器材方面，今年策略將全面聚焦「獲利優先」。同時公司將持續優化產品結構，提升高毛利產品比重，並透過提供創新產品與優化服務，以鞏固市場地位。

此外，岱宇亦持續建構多元新興的成長來源，除持續擴大耕耘復健醫療與電輔車市場外，公司甫於7月下旬宣布跨足無人載具市場，已於美國成立子公司「Santi Innovation」，並組建具豐富產業經驗的專責團隊，及完成美國在地生產基地的初步籌設，期盼打造全新的長期成長動能。