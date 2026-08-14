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應材財報亮眼 市場看好京鼎、帆宣等供應鏈後市

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

美商應材公布財報，上季財報優於市場預期，毛利率50.4%，Non-GAAP EPS（每股獲利）3.5美元、年增41%，其中半導體系統營收年增27%；同時，在本季展望上，營收指引為97.5~107.5億美元，優於市場預期的96.2億美元，Non-GAAP EPS為3.82~4.22美元，也優於市場預期的3.72美元。

法人機構表示，AI有帶動材料工程解決方案的需求超乎預期，應材上調全年半導體系統業務的營收預期，應材認為全年成長幅度將優於市場平均，基於目前客戶需求提升，應材認為明年營運也可以成長。

關供應鏈方面，應材台灣供應鏈如京鼎（3413）、帆宣（6196），其中，占京鼎營收比重高達八成以上，京鼎主要承接CVD（化學氣相沈積）、蝕刻（Etch）與ALD等關鍵模組代工，搭配京鼎的泰國新廠產能開出，將挹注未來營運成長動能；帆宣除是應材設備代理商外，亦扮演設備／次系統模組製造、組裝，以及在地工程與服務支援角色下，看好相關台廠供應鏈中長期展望。

京鼎 帆宣 應材

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