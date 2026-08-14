華南金獲利／前七月大賺206億元 EPS 1.48元續創歷史新高

華南金（2880）7月份稅後純益32.88億元，累計7月止稅後純益206.51億元，年增56.36億元，成長37.54 %，EPS 1.48元，續創歷史新高，主要為子公司均較去年同期顯著成長所致。

其中銀行年增20.97億元，成長15.8%，占集團獲利占比76%。

證券、產險、投信、創投及AMC等非銀行子公司年增33.85億元，成長188%，累計獲利占比達24%，較去年同期提高13個百分點。

子公司華銀7月稅後淨利29.42億元，月增4.85億元，本月在股利收入挹注下，整體金融操作利益月增5.42億元。

華銀累計7月止稅後純益162.00億元，年成長15%，主要為今年存放款業務穩健開展、財富管理業務及金融操作掌握股市熱絡之際積極推展與靈活操作，三大核心業務（利息、手收、金融操作）均有成長。

受惠調整存放款結構逐漸展現成效，生利資產成長6%之餘，NIM也同步提升6bps，帶動利息淨收益年成長11%。

財富管理業務在基金、保險與外國債帶動下大幅成長33%，手續費淨收益突破百億元並成長26%，且投資淨收益成長15%。

除了獲利表現亮眼，營運與業務動能也持續成長，高資產業務截至7月底止客戶數超過3,200戶，年成長130%，AUM達2,600億元以上，年成長率110%。

子公司華南永昌證券7月稅後淨利2.97億元，累計7月止稅後純益35.31億元，年成長285 %，主要受惠台股交易熱絡與市場行情推升，經紀承銷自營三大核心業務均較去年同期成長。

子公司華南產險7月稅後淨利2.22億元，累計7月止稅後純益13.21億元，年成長38%，獲利主要來自於商業火險成長4%及工程險成長19%，整體損失率優於去年同期，核保利潤創高，資金運用收益佳。