寶成財報／轉投資南山人壽助攻 上半年稅後純益年增191%、EPS 2.37元

全球製鞋龍頭寶成工業（9904）董事會13日通過上半年合併財報，累計合併營收1,260.90億元、年減2.9%，但受惠轉投資南山人壽業外收益挹注，稅後純益69.83億元、年增191.5%，每股稅後純益2.37元。

寶成第2季合併營收629.98億元，約與上季持平，但較去年同期略增0.4%，稅後純益47.53億元，季增113.1%、年增161.3%，單季每股稅後純益1.61元，單季獲利為近七個季度以來高點，並改寫歷年同期次高。

寶成指出，南山人壽自今年1月1日起，開始適用國際財務報導準則第17號「保險合約」（IFRS 17），寶成合併財報因採用權益法認列的相關投資金額，追溯適用前述準則而重編去年上半年度財務報表。

寶成表示，今上半年合併營收較去年同期減少，主要因為鞋類製造業務出貨動能面臨放緩壓力，部分被運動用品零售及批發業務相對穩定的銷售表現所抵銷。

其中，鞋類製造業務仍為上半年合併營收的主要來源，儘管產品組合變化帶動平均售價提升，但外部環境變數仍存，品牌客戶採購策略維持審慎，該業務營收較去年同期減少47.10億元、年減5.3%，合併營收占比降至66.9%。

運動用品零售及批發業務方面，藉由持續提升營運效率，上半年以人民幣計的整體銷售年減2.1%，跌幅有所收斂，且因匯率轉換影響，以新台幣計的營收較去年同期增加9.38億元、年增2.3%，合併營收占比提升至32.7%。

寶成上半年合併營業毛利為265.96億元、年減10.9%，合併營業毛利率由去年同期的23.0%降至21.1%，主要因為鞋類製造營收減少，且受短期訂單需求波動影響，廠區間產能負載高度不均，加上成本上揚及產效承壓，共同推高製造業務單位成本。

業外收入方面，上半年採權益法認列業外投資收益為62.43億元，較去年同期增加154.46億元，主要是來自直、間接持股18.09%的南山人壽相關轉投資收益54.43億元貢獻。