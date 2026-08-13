小金雞南山人壽助攻！寶成上半年稅後純益暴增1.9倍 每股賺2.37元

全球製鞋龍頭寶成（9904）工業董事會昨（13）日通過上半年合併財報，累計合併營收1,260.9億元、年減2.9%，受惠轉投資南山人壽業外收益挹注，稅後純益69.8億元、年增191.5%，每股稅後純益2.37元。

寶成第2季合併營收629.9億元，約與上季持平，但較去年同期略增0.4%，稅後純益47.5億元，季增113.1%、年增161.3%，單季每股稅後純益1.61元，單季獲利為近七個季度以來高點，並改寫歷年同期次高。

寶成指出，南山人壽自今年1月1日起，開始適用國際財務報導準則第17號「保險合約」（IFRS 17），寶成合併財報因採用權益法認列的相關投資金額，追溯適用前述準則而重編去年上半年度財務報表。

寶成表示，上半年合併營收較去年同期減少，主要因為鞋類製造業務出貨動能面臨放緩壓力，部分被運動用品零售及批發業務相對穩定的銷售表現所抵銷。

其中，鞋類製造業務仍為上半年合併營收的主要來源，儘管產品組合變化帶動平均售價提升，但外部環境變數仍存，品牌客戶採購策略維持審慎，該業務營收較去年同期減少47.1億元、年減5.3%。