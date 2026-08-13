小金雞南山人壽助攻！潤泰全前六月獲利逼近去年

潤泰全（2915）認列重要子公司南山人壽、潤泰創新獲利挹注，昨（13）日公布獲利繳出亮麗成績單，第2季稅後純益達66.3億元，較去年同期8.9億元大增645%，每股純益（EPS）為6.37元；上半年稅後純益93.4億元，年增122%，EPS為8.96元，上半年獲利已接近去年全年。

潤泰全目前主要獲利來源為持股26.6%的南山人壽，以及持股25.7%的潤泰創新。公司表示，上半年認列南山人壽投資收益63.7億元，另認列潤泰創新23.3億元，其餘則來自本業及其他轉投資收益。

潤泰全轉投資版圖亦涵蓋中裕、浩鼎及日友等企業，目前持有上市櫃公司投資市值約248億元；非上市櫃投資則以南山人壽為主，估計市值約991億元，整體轉投資布局仍是公司獲利的重要支柱。

除金融及轉投資布局外，潤泰全也握有可觀土地資產，土地儲備約5.7萬坪，總市值約143億元。其中包括台中梧棲約8,400坪土地，預估市值32.75億元；原中壢廠土地目前辦理變更中，預計可分回約4,900坪住宅用地，市值約26億元；另有新竹縣新豐鄉約6,500坪土地，市值約27億元。

本業方面，潤泰全持續布局紡織、成衣團服及品牌代理零售等事業。紡織事業積極與客戶洽談合作，透過分工及流程管理，從布料開發到最終交付，提供高品質且準時的整合服務；成衣團服事業則透過台北、香港據點接單，結合供應鏈管理機制，提供客戶一站式服務。