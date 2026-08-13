虎航上半年EPS 3.65元 長榮航2.24元

長榮航空（2618）、台灣虎航昨（13）日公布財報，受高油價推升營運成本上揚，兩家公司單季獲利較去年同期下滑、表現優於市場預期，EPS分別為0.71元、0.74元；上半年EPS分別達2.24元、3.65元。

長榮航空與合併子公司第2季合併總營收677.7億元，較去年同期增22.5%，合併淨利為43.43億元，稅後純益為38.48億元，每股純益0.71元。

長榮航空與合併子公司2026年上半年合併總營收1,282.86億元，較去年同期增加16.4%；合併本期淨利為132.08億元，稅後純益121.16億元，每股純益2.24元。

台灣虎航受到高油價波及，台灣虎航第2季表現已經相對其他航空公司出色，稅後純益為3.44億元，每股純益為0.74元；上半年營收首次突破百億大關，衝上103.25億元，年增22.1%，稅後純益16.78億，成長12%，每股純益3.65元。

長榮航指出，今年上半年受惠台灣經濟穩健成長及國際旅遊需求熱絡，客運市場維持穩健成長動能。美洲及歐澳市場出行需求增長，加上第2季因中東戰事，客源外溢效益明顯，收益表現亮眼；區域航線則延續市場熱度，全航線載客率達84%，旅客數增加9.9%，客運單位收益增加3%。

台灣虎航表示，盤點暑假旅遊旺季，台灣虎航以東京、大阪、福岡、首爾、釜山、岡山等航點最受旅客歡迎，而沖繩航線現為桃園、台中、台南及高雄四點齊飛，平均上半年載客率更高達97.1%。目前市場對於下半年的旅運需求仍持續暢旺，台灣虎航也正向樂觀看待。

全球航空貨運受益於AI伺服器及半導體需求持續強勁，市場貨運需求暢旺，進而推升貨量及運價。