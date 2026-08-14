長榮發威 上半年賺逾一股本！受惠全球貿易需求推升價量齊揚

全球海運市場第2季價、量齊揚效益發威，貨櫃三雄上半年獲利全數出爐。長榮海運（2603）昨（13）日公布上半年財報，三雄中唯一賺超過一個股本，EPS為11.24元。萬海上半年EPS達6.84元、陽明2.05元。

長榮海運第2季合併營收1,051.61億元，年增21.60%，營業毛利率22.80%，稅後純益160.34億元，年增46.33%，EPS 7.41元。累計上半年合併營收1,916.72億元，年減2.43%，稅後純益243.37億元，年減36.48%，營業毛利率19.49%，EPS 11.24元。

長榮、陽明、萬海獲利概況

貨櫃三雄中，萬海第2季及上半年獲利年增幅度最為亮眼，單季獲利年增率暴增972%，上半年稅後純益192.06億元，年增96%，EPS達6.84元。

陽明海運第2季單季年增482%，累計上半年稅後純益71.69億元，年減18%，EPS 2.05元。

長榮海運表示，第2季受惠全球貿易需求展現韌性，加上旺季提前出貨潮發威，推升亞洲至北美、歐洲等主要航線的貨載需求及運費水準，進而帶動第2季獲利繳出亮眼成績。

展望下半年，長榮海運進一步指出，總體經濟及地緣政治風險仍存在變數，經營團隊將密切關注中東局勢發展、各區終端消費數據變化，以及全球運力供需連動效應，並靈活調整航線布局及空櫃調度，在市場波動環境下持續提供可靠、優質的運輸服務，為股東創造長期穩定價值。

國內海運物流業者台驊控股上半年合併營收114.2億元，年增1.6%，稅後純益5.26億元，EPS 3.84元。台驊看好下半年海、空運市場需求，將整合多元物流與供應鏈服務、全球服務網絡、產業經驗、市場洞察及資本運用能力，因應全球產業與供應鏈變化，朝以物流及供應鏈專業為核心的產業控股集團穩健發展，進一步推升營收與獲利向上成長。

台驊控股表示，下半年全球經貿及物流市場仍將受到地緣政治、國際貿易政策、能源價格、運力配置、利率及匯率等因素影響；另一方面，AI、高科技及半導體產業持續發展，加上企業生產基地調整與供應鏈區域化趨勢，也將持續改變跨境物流及供應鏈需求結構。