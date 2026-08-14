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廣達Q2雙率雙增 每股賺7.43元

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

廣達（2382）昨（13）日公告第2季毛利率、營益率均較首季揚升，稅後純益衝上286.51億元，創歷史單季新高，季增35.2%，年增69.92%，每股純益7.43元；上半年稅後純益498.44億元，為同期最佳，年增36.9%，每股純益12.93元。

廣達結算，第2季合併營收1.04兆元，季增28.1％，年增105.6％；營業毛利520.79億元，季增34.6％，年增46.6％；毛利率重返5%大關、達5.02％，季增0.24個百分點；營益率3.3%，季增0.46個百分點；合併營收、營業毛利及獲利均創單季歷史新高。

廣達上半年合併營收1.85兆元，年增86.48%；毛利率4.92%，年減2.56個百分點；營益率3.1%，年減1.44個百分點；稅後純益498.44億元，年增36.9%，大賺逾一個股本，每股純益12.93元。

廣達指出，第2季筆電出貨量達1,150萬台，成長幅度優於公司原先預期，主因重要客戶拉貨力道從第1季延續到第2季，加上筆電品牌因零組件價格提升，上半年提前啟動拉貨。

另外，AI伺服器出貨持續暢旺，上半年AI伺服器占整體伺服器比重達75％至80％。

談到後續筆電出貨，廣達預計，由於品牌廠上半年已提前拉貨，且零組件漲價讓品牌商承受更大壓力，CPU及記憶體等缺貨狀況短期內看不到改善機會，以消費性品牌受衝擊較嚴重，因此預計下半年筆電出貨將趨於保守，預估第3季筆電出貨將比第2季減少超過兩成，全年出貨呈現雙位數衰退。

廣達 營收 伺服器

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