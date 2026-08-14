群聯好猛！上半年賺贏六年 看好NAND將吃緊「好多年」

群聯（8299）昨（13）日舉行法說會，公布第2季獲利季增逾72%，單季大賺逾11個股本，每股純益118.57元，創新高，改寫台灣記憶體業史上單季每股純益紀錄；上半年稅後純益413.91億元，較去年同期暴增逾20倍，每股純益187.43元，也是台灣記憶體業紀錄。

群聯是儲存型快閃記憶體（NAND Flash）解決方案大廠，搭上NAND晶片缺貨漲價熱潮，上季獲利暴增之際，毛利率同步衝上65.31%新高。群聯上半年大賺近413億元，賺贏過去23季總和，「半年賺將近六年獲利」，凸顯市況火熱。

群聯法說會重點

群聯並宣布，上半年盈餘擬配發每股現金股利60元，預計共發出132.7億元現金。展望後市，群聯執行長潘健成直言，NAND供應吃緊不只到明年，「而是好多年」。

潘健成說，AI正在改變數據的輸出規模，未來將創造出Terabyte（TB）等級的龐大內容，對存儲需求同步大開。由於NAND晶片廠投資新廠到產能真正開出，時間可能長達四年，因此供給不容易快速增加。

對明年供需狀況，他說，短缺程度「毫無疑問」可能比今年嚴重，即便2027年至2028年仍難以達到供需平衡。價格方面，預期仍有上漲空間，惟漲幅將逐漸縮小，因為一旦記憶體廠毛利率一路推升至90%，反而可能傷害整體產業。

庫存方面，潘健成透露，群聯政策是維持相當於八個月供應量的庫存，並且每個月調整。為了備足庫存，第2季群聯已發行8億美元海外轉換公司債（ECB），相關資金已投入營運及NAND採購，今年3月底公司仍有大量銀行借款，但至7月已幾乎全數償還，目前財務體質健康，未來若有資金需求，仍可向銀行融資。

群聯結算，第2季毛利率65.31%，季增3.49個百分點，年增36.25個百分點；營益率38.84%，季增2.61個百分點，年增25.73個百分點；稅後純益262.17億元，季增72.78%，年增3,419%，每股純益118.57元。

群聯上半年毛利率63.8%，年增33.92個百分點；營益率37.86%，年增26.8個百分點；稅後純益413.91億元，年增2,095.8%，每股純益187.43元。

此前，台灣記憶體業單季與累計每股純益紀錄由記憶體模組廠宜鼎寫下。宜鼎本月6日公布第2季每股純益108.93元、上半年每股純益166.45元，惟該紀錄僅一周就被群聯改寫。