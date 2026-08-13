綠電業上半年財報泓德、雲豹虧損 麗升轉虧為盈

綠電業者上半年財報陸續出爐，業者獲利表現兩樣情。泓德能源受部分案件認列時程遞延影響，第2季由盈轉虧，拖累上半年每股虧損1.32元；雲豹能源上半年也由盈轉虧，每股虧損1.89元；麗升能源則受惠營收大增，上半年轉虧為盈，每股賺0.56元。

泓德能源公告，第2季營收為16.53億元，季增16.12%，年減12.45%，歸屬母公司淨損達2.23億元，由盈轉虧，累計上半年稅後虧損1.88億元。

泓德能源說明，第2季營運表現受部分案件認列時程遞延影響，原預計於第2季完成交易並認列的數個日本2MW儲能案件，因相關交易條件完成時程較原規劃延後，預計遞延至第3季認列。

展望下半年，泓德能源表示，日本電力交易市場仍是海外營運重要發展方向，日本中部地區2MW儲能案場自7月中旬投入需給調整市場；另外，也會持續延伸澳洲能源產業布局，透過轉投資持有當地綠鋼與綠色燃料公司各30%股權，將事業版圖延伸至新興綠色工業與再生燃料領域。

泓德能源表示，澳洲近期提出大型資料中心應承擔新增電力供應及電網成本等要求，凸顯大型用電戶對完整電力服務的需求。未來將結合集團再生能源與儲能資產，以及旗下星星電力在電力交易、綠電轉供與能源管理的服務能力，鎖定資料中心等大型用電戶需求；同時推進智慧能源設備品牌TAITEN海外布局，目前已著手進行國際級認證相關規劃，瞄準海外市場及資料中心。

雲豹能源公告上半年財報表現，上半年合併營收34.98億元、年減2.44%；營業毛利5.7億元、年增67%；毛利率為16.3%、年增6.8個百分點；營業利益1.09億元、年增195%，反映核心事業獲利能力持續增強，本業營運動能穩健向上；不過稅後淨損2.53億元，每股虧損1.89元，較去年同期轉虧。

雲豹能源表示，綠電交易與儲能持續為主要營運動能，受惠企業綠電需求攀升，上半年綠電交易營收為17.30億元，年增58%，占營收比重49%；儲能工程收入則達8.17億元，占營收23%，主要受惠日本儲能案場營收認列及台灣儲能工程持續推進；海外營收約8.6億元，占整體營收24.6%，主要來自日本，其次為菲律賓、越南等東南亞相關工程收入。

雲豹能源總經理趙書閔表示，集團加速推進下一階段成長布局，包括成立雲豹超算，跨足AI資料中心，布局AI供電、建置、營運管理及算力服務；近期也完成收購貝萊德旗下全球基礎建設投資基金GIP在台總裝置容量187MW太陽光電資產組合，大幅擴充集團再生能源資產與綠電供應規模。

麗升能源公告上半年合併營收4.86億元，年增2.79倍，稅後淨利2173萬元，由虧轉盈，每股稅後盈餘0.56元，順利轉虧為盈。

展望未來，麗升能源表示，將持續探索綠電市場的各種發展可能性，以建構新的成長引擎。除了在國內拓展不同業務類型外，海外市場布局將是下半年營運發展重點，公司旗下海外經營團隊已赴美國與日本等實地評估案場，若進展順利，下半年可望為公司再添營運動能。