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保瑞上半年獲利年減71% 強生淨利年增近88%

中央社／ 台北13日電

保瑞藥業公布今年上半年財報，營收為新台幣98.91億元，歸屬於母公司業主淨利為5.81億元，年減71.1%，每股盈餘（EPS）4.56元；保瑞表示，上半年獲利減少，是因去年同期策略投資泰福生技案，認列處分保瑞生技的一次性利益，墊高比較基期所致。

保瑞營運第2季隨CDMO（委託開發暨製造服務）廠區稼動率全面回升，且全球銷售業務止穩向上，以及子公司晨暉生技併購美國運動營養品牌Weider GlobalNutrition（簡稱WGN），第2季營收為58.89億元，創同期新高，歸屬於母公司淨利為5.55億元，年減9.8%，EPS為4.36元。

保瑞向中央社記者表示，第2季本業獲利呈現成長，但去年同期停業單位有1.87億元一次性利益，墊高比較基期，導致今年第2季獲利較去年同期下滑。

展望下半年，保瑞CDMO業務12個月期的在手訂單高達3.17億美元，今年7月完成交割的大分子製劑廠也開始併表，預期將進一步推升在手訂單；保瑞表示，集團除了逐步整合原料藥、無菌製劑、分析、配方及冷凍乾燥開發能力，建構端到端生物製劑CDMO平台，也已確認今年度美國馬里蘭州洛克維爾市（Rockville）廠的生產量將超越去年，量產客戶的能見度高。

另外，馬里蘭針劑廠雖於第3季安排法規要求的歲修與品質提升專案，但商業批次生產預期不受中斷，下半年充填量仍可望高於上半年。

台灣學名藥廠強生製藥也公告今年上半年財報，營收為2.93億元，歸屬於母公司業主淨利為7675萬元，年增87.76%，EPS為1.69元。

強生表示，上半年獲利成長，主因在於國內高齡化社會帶動慢性病及中樞神經系統用藥的需求持續攀升，伴隨著公司拓展各級醫療院所與診所通路的市占率下，主力產品包含胃腸道肝膽系統、泌尿系統及神經肌肉系統等三大領域出貨穩定，也帶動產能稼動率與出貨能見度提升，為本業提供獲利支撐。

保瑞 強生 生技

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