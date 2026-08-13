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能率創新：布局機器人、車用兩大成長引擎

中央社／ 台北13日電

能率創新第2季歸屬於母公司業主淨利新台幣1.22億元，每股盈餘0.7元，為近6年來單季新高；能率創新表示，隨轉投資布局逐步進入收成階段，未來發展將聚焦機器人視覺、汽車用與機器人零部件領域發展。

能率創新指出，近年持續擴大AI機器人布局，並結合能率亞洲、佳能企業等關係企業共同投資美國Agility Robotics及Mantis Robotics，雙方的合作已經從單純投資，逐步朝產品、感測與製造供應鏈延伸，能率集團已取得Agility及Mantis機器人在亞洲部分市場的銷售代理權，持續擴大機器人事業布局。

能率創新表示，佳能企業因具備影像光學、視覺感測及量產製造能力，未來可望扮演機器人「眼睛」的重要角色。隨AI機器人從單純執行動作，進一步朝環境感知、辨識與自主判斷發展，視覺感測已成為Physical AI不可或缺的一環。

能率創新指出，旗下IKKA-KY長期深耕日系汽車塑膠零組件，日前董事會通過增資毅金精密，主要著眼於毅金精密具備高精度金屬齒輪，以及機器手臂零組件製造與組裝能力。

透過雙方合作，可望形成金屬齒輪、塑膠齒輪及機器人組裝的互補布局，將既有汽車零組件製造能力延伸至機器人關節、驅動及減速機等應用；再加上日本汽車零組件廠如愛信、電裝等均已跨足機器人領域，IKKA-KY現有汽車客戶資源將有利集團加速進入日本機器人供應鏈。

能率創新指出，因毅金精密早在數年前即投入協作型機器手臂研發及生產，並發展面向消費及中小型應用市場的平價協作型機器手臂。隨IKKA-KY資源加速投入，集團在機器人製造端的拼圖更加完整，未來從汽車零組件累積的精密塑膠、齒輪及量產工藝，有機會直接複製至機器人市場，形成汽車與機器人共用製造平台的發展模式。

能率創新表示，積極透過能率亞洲持續於國際市場尋找AI、機器人、半導體及智慧製造等新世代科技投資機會，除美國機器人公司Agility Robotics及MantisRobotics外，AI軟體公司Linker Vision也是能率集團近年重要布局。

Agility Robotics已經宣布在今年透過SPAC方式推進美國資本市場計畫，Linker Vision在NVIDIA生態圈加持下，除高雄市智慧城市案外，今年也取得台北市捷運專案；日本及北美也有大型電信公司在洽談合作計畫。

能率創新表示，隨著成長引擎定型，已從傳統製造公司進一步朝向新世代AI機器人產業投資與製造整合平台，目前有數個相關領域的投資標的正在評估中。

機器人 布局 佳能

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