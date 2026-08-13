金控7月獲利出爐！國泰金暫居「三冠王」 9家金控累計獲利寫同期新高

玉山金（2884）今日召開法說會，展望總經環境，玉山研判我央行有升息條件但沒有急迫性，主因市場資金緊俏，貨幣市場利率平均上漲30點達到央行升息兩次半的效果，讓央行可以不用動手。至於美國基本面穩健，物價上漲壓力趨緩，玉山認為到年底都不會升息，但也不用期待降息。反而是聯準會主席華許新作風以及長期利率走高該擔心，恐怕是公債市場空頭時代來臨。

2026-08-13 19:15