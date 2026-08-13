金控7月獲利出爐！國泰金暫居「三冠王」 9家金控累計獲利寫同期新高
金控7月獲利陸續出爐，其中，國泰金（2882）單月、累計獲利及每股盈餘（EPS）暫時居冠，EPS達5.68元，元大金EPS達3.22元次之，中信金（2891）EPS為2.19元排名第三，顯示較易受惠股市熱絡影響的壽險金控與證券金控更具優勢，而今年金融市場行情也使中信金、元大金（2885）、台新新光金（2887）、兆豐金（2886）、凱基金（2883）、玉山金（2884）、永豐金（2890）、華南金（2880）與國票金（2889）等9家金控累計獲利，都改寫歷史同期新高。
國泰金控7月稅後純益108.2億元，月減34.7%、年增19.9%，累計前七月稅後純益873.4億元，年成長59.4%，EPS為5.68元，暫居10家已公布獲利的金控之冠，其中銀行、產險、證券及投信累計獲利皆創同期新高。子公司國泰人壽累計獲利516.7億元，年增124.2%；國泰世華銀行累計313億元，年成長13%，主因淨利息和淨手續費收入顯著成長；國泰產險累計28.6億元，年增28.8%；國泰證券累計54億元，年成長155.92%；國泰投信累計21.2億元，年成長35%。
台新新光金7月稅後純益89.4億元，月減0.22%、年成長147%；累計前七月稅後純益為527.8億元，續創歷史新高，年成長281%，EPS為2.04元。子公司台新銀行累計稅後純益149.1億元，年增29%，續創歷年同期新高，主因受惠於核心業務動能強勁；新光銀行累計獲利60.7億元，年增159%，同樣改寫歷年同期新高；台新證券累計稅後純益70.8億元（含元富證券今年1月1日至4月5日獲利），創歷年同期新高。
凱基金控7月稅後純益20.89億元，月減65.81%、年減59.44%，累計前七月稅後純益305.29億元，年增187.3%，創歷史同期新高，EPS 1.77元，累計獲利及EPS皆超越去年全年。子公司凱基證券受惠於經紀手收與自營部位操作，累計前七月186.57億元，年增264%，創同期新高；凱基人壽累計獲利104.03億元，年成長112.78%；凱基銀行受惠存放款規模擴張及財管手續費收入成長，累計獲利49.54億元，年增22%。
兆豐金7月稅後純益43.52億元，月增33.01%、年增2.45%；累計前七月256.59億元，年增14.45%，創同期新高，EPS為1.73元，主要受核心業務成長及股利收入挹注。子公司兆豐銀累計獲利200.78億元，年增7.29%；兆豐證券31.32億元、年增171.62%，創同期新高；兆豐票券21.51億元、年增43.37%；兆豐產險6.63億元、年增45.46%。
華南金7月稅後純益32.88億元，累計前七月206.51億元，年增37.54%，EPS為1.48元，累計獲利及EPS均創歷史同期新高，主因四大子公司獲利全面成長。子公司華南銀累計獲利162億元、年增15%，受惠存放款結構調整、財管及金融操作而提升淨收益；華南永昌證券累計賺35.31億元、年增285%；華南產險累計賺13.21億元、年增38%。
其他日前已公布獲利的金控累計獲利皆改寫歷史同期新高，包含元大金7月稅後純益63.59億元，累計前七月429.31億元，EPS為3.22元；中信金7月稅後純益44.1億元，累計前七月439.48億元，EPS為2.19元；永豐金7月稅後純益43.81億元，累計前七月289.32億元，EPS為1.96元；玉山金7月獲利30.1億元，累計前七月244.45億元，EPS為1.51元；國票金7月稅後純益1.89億元，累計前七月29.72億元，EPS為0.82元。
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