羅昇攻人形機器人 報捷

羅昇（8374）昨（13）日宣布，旗下最新開發整合AI推論、多感測器資料處理、多軸即時控制與工業通訊的「機器人運算平台」，已通過海外客戶驗證，並導入國際人形機器人應用，搶食全球智慧機器人商機。

羅昇總經理李長堅強調，人形機器人的核心競爭力，不只取決於AI模型或單一零組件，更關鍵的是讓感知、運算、通訊與關節控制穩定協同。

羅昇將工業級運算與運動控制整合為機器人運算平台，可協助客戶大幅提升系統穩定性、即時性與擴充彈性，極具市場競爭力。

李長堅指出，相較於一般運算主機，人形機器人的運算平台須同步處理影像、感測器資料、AI推論與動作規劃，並與運動控制系統即時協同。羅昇透過AI邊緣運算、工業通訊與周邊介面整合，協助客戶串聯感測、運算及控制設備，降低系統整合複雜度，加速應用開發與驗證。

羅昇昨天股價上漲0.5元，收86.6元。