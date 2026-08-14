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三聯上半年EPS 2.76元 旭然0.37元

經濟日報／ 記者李珣瑛吳秉鍇／新竹、高雄報導

三聯（5493）昨（13）日通過第2季財報，單季毛利率12.2%，季減0.69個百分點，年增0.21個百分點；稅後純益6,540萬元，季增18.5%，並較去年同期大增23,595%，每股純益1.5元，創單季歷史新高。

三聯累計上半年毛利率12.53%，年增0.18個百分點；稅後純益1.21億元，年增108.3%，每股純益2.76元。

三聯表示，面對AI浪潮帶來的機會與挑戰，該公司採取「以硬帶軟」策略，強化硬體研發對應AI時代不同應用。已與數家半導體廠及供應鏈廠商合作，針對3奈米以下廠房開發傾斜、震動等監測新設備。展望未來，三聯認為，這波穩健成長期能見度可達2027年上半年。

過濾設備廠旭然（4556）昨（13）日公布第2季稅後純益1,010萬元，年增21%，每股純益0.24元，改寫歷年同期新高；上半年稅後純益1,573萬元，年增69%，每股純益0.37元。旭然指出，正積極切入半導體製程過濾應用市場，並拓展AI伺服器液冷應用及資料中心相關商機，擴大整體業務接單動能。

旭然 奈米 毛利率

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