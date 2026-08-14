華星光上半年EPS 2.91元 聯鈞2.78元

華星光（4979）昨（13）日公告第2季稅後純益1.84億元，季減19.8％，但較去年同期大增94.7％，每股純益1.29元；上半年稅後純益4.14億元，年增34.4％，每股純益2.91元，為同期最佳。

華星光結算，第2季毛利率22.4％，季減3個百分點；上半年平均毛利率23.9％，年增4個百分點。展望後市，法人看好，華星光在CW Laser產能逐季擴增開出帶動下，後續接單動能有望逐季升溫，帶動下半年營運優於上半年，全年業績力拚改寫新猷。

聯鈞（3450）昨（13）日公告第2季稅後純益3.05億元，攀上五季來高點，季增2.05倍，年增47%，每股純益2.09元；上半年稅後純益4.05億元，年減約3%，每股純益2.78元。

展望後市，聯鈞總經理宋天增日前表示，聯鈞強項在光源掌握，主力產品雷射封裝（COS）需求強勁，訂單已看到2027年底，下半年營運比上半年好很多，公司亦積極擴產，預期下半年產能將較上半年倍增，明年又比今年翻倍，樂觀看好成長趨勢延續。

聯鈞昨天在外資法人力挺下，股價走揚，終場收527元，上漲20元。