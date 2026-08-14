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正崴上半年EPS 12.56元 奇偶7.8元

經濟日報／ 記者蕭君暉劉芳妙／台北報導

正崴（2392）昨（13）日公布第2季稅後純益60.24億元，較首季與去年同期均轉虧為盈，每股純益13.02元，並一舉弭平首季虧損，帶動上半年稅後純益58.13億元，擺脫去年同期虧損陰霾，每股純益12.56元。

正崴表示，上半年轉虧為盈，主要是4月時，孫公司Power Channel Limited處分協創數據技術股份有限公司的股票。Power Channel Limited預計認列稅前處分利益約為103.5億元，處份目的是改善財務結構。

正崴昨股價跌0.65元，收39.15元。

安控廠奇偶（3356）昨（13）日公布第2季本業獲利625萬元，由於手握台積電股票市值大增，認列可觀業外金融評價利益，推升單季稅後純益衝上4.46億元，季增1.53倍，年增2.48倍，每股純益5.58元；上半年稅後純益6.23億元，每股純益7.8元，擺脫去年同期虧損態勢。

至上半年為止，奇偶手握650張台積電股票，上半年來自業外金融評價利益約6億元。奇偶昨天股價收62.9元，上漲2.9元，外資連四日買超。

台積電 正崴 每股純益

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