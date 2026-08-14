正崴上半年EPS 12.56元 奇偶7.8元

連接器廠詮欣（6205）表示，2026年營收可望逐季成長，下半年優於上半年，全年以雙位數成長為目標，並透過高毛利產品、製程自動化及客戶結構優化，朝毛利率重返40%的方向前進。

2026-08-14 00:36