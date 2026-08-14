碩天上半年每股賺11.12元

不斷電系統（UPS）廠碩天（3617）昨（13）日公布第2季歸屬母公司稅後淨利6.58億元，攀上三季來高點；上半年大賺逾一個股本，每股純益11.12元。

展望下半年，碩天表示，受惠資料中心應用持續發展對穩定電力需求日增，預期營收成長率可望維持今年上半年度增幅甚至更好；獲利方面，將積極透過產品及通路優化調整，帶動整體營運增長。

碩天結算，第2季歸屬母公司稅後淨利6.58億元，季增69%，年增35.5倍，每股純益6.99元；單季毛利率衝上62.89%，改寫新高，為財報一大亮點。

碩天表示，美國關稅退稅款已全數退還，絕大部分在第2季入帳，挹注單季營業毛利達2.26億元，扣除關稅退稅影響，第2季營業毛利18.74億元，毛利率56.12%，仍改寫新高。

碩天第2季營業利益9.23億元，創單季新高，季增93.5%，年增95%，主要因退稅挹注。碩天表示，上季毛利率扣除關稅影響後，仍改寫新猷，顯示公司在利基產品規劃及客戶通路布局方面，初步取得不錯的成效。

碩天第2季資料中心電源管理營收占比從第1季的36%提升至38%；代理商通路營收占比亦由第1季的73%上升到75%。累計上半年毛利率59%，同寫新猷；營業利益13.99億元，年增55.4%；歸屬母公司稅後淨利10.47億元，年增1.42倍，每股純益11.12元。