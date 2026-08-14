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元太今年營收 倒吃甘蔗

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
元太董事長李政昊。 元太／提供
元太董事長李政昊。 元太／提供

元太（8069）昨（13）日舉行法說會，董事長李政昊表示，即便記憶體缺貨漲價影響消費性電子產品銷售，整體電子紙業務預期仍維持穩健成長，尤其物聯網應用（IoT）中的電子貨架標籤（ESL）需求動能持續強勁，整體來看，今年營收高點將落在第4季。

李政昊指出，上季首度針對今年營收做出年增20%至25%的預測，不料三周後就收到電子書閱讀器（eReader）及電子筆記本（eNote）客戶端反應，因記憶體缺貨漲價影響，修正今年消費性產品出貨目標並遞延新機上市時間。

元太因而將今年消費性電子產品由原估年增個位數百分比，下修為雙位數百分比衰退，並將今年營收年增率目標由原訂20%至25%，降為10%至15%。

李政昊說，雖然消費性電子產品銷售下滑，但其餘ESL及IoT產品仍健康成長，維持年增20％至25%的預測；且中尺寸全彩廣告看板市況優於預期，估全年將有高個位數成長。

李政昊強調，元太整體電子紙業務預期維持穩健成長，將透過新產線提升大尺寸產品的成本競爭力，雖面臨短期成長修正，長期看好電子紙彩色技術轉型與零售數位化的發展動能。

李政昊說，ESL在北美及歐洲市場表現都不錯，尤其大型零售商導入電子貨架標籤後，有助於其他零售商跟進採用。由於零售業通常不願在耶誕節、感恩節等銷售旺季進行大規模設備更換，因此ESL傳統旺季多落在第4季末至翌年首季。

相較於以往元太的營收高峰大多落在第3季，李政昊說明，今年的季節性表面不同，主要是受到消費性電子需求轉弱影響，今年營運旺季會落在第4季。也就是今年依季節排序，首季最差，其次是第3季、第2季估會略優於本季，第4季則成為全年最高峰。

元太 甘蔗 營收

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