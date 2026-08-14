聽新聞
0:00 / 0:00

東元四產品線 拚全成長

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導
東元總經理高飛鳶。聯合報系資料照
東元總經理高飛鳶。聯合報系資料照

東元（1504）上季獲利創單季新高，下半年持續衝鋒，公司昨（13）日於法說會預告，下半年四大事業體營收可望全數躍升，AI資料中心（AIDC）相關業務更是一大亮點。

談到AIDC布局，東元指出，除了深耕東南亞之外，亦加速推進台灣與日本市場布局。受惠北美資料中心與石化需求帶動，美國大馬達前七月接單年增近三成，吉隆坡模組化資料中心（MDC）驗證則預計於第4季完成。

同時，泰國光纖網通專案預估年底前挹注營收。東元預告，下半年四大事業體營收可望全數躍升，其中機電系統與電力能源表現將比上半年更上一層樓，毛利率維持高檔。

AIDC與海外市場拓展方面，東元總經理高飛鳶表示，泰國專案主攻北美雲端服務供應商（CSP）的光纖網通工程，正籌備設立子公司複製馬來西亞營運模式；馬來西亞檳城匯流排廠首批AIDC應用設備預計9月底出貨，吉隆坡的MDC驗證設備告一段落後，亦不排除直接出售。

此外，中東據點於4月運作後全力鎖定油氣管線商機，北美則在資料中心與石化需求帶動下，前7月大馬達接單量大幅成長三成。

展望下半年營運，東元指出，四大事業群營收皆看好年成長。其中，機電系統、電力能源及能源暨系統自動化表現可望優於上半年，空調科技則持穩，整體毛利率預期維持上半年與去年同期水準。公司將持續爭取離岸風電工程與電廠建置案，國產化PCS亦將進入量產出貨階段。

新興綠能與電氣化產品多點開花，東元說明，澳洲光儲工程預計第4季併網營運，並已鎖定半導體客戶簽署30MW（百萬瓦）綠電長期供電合約。海外布局包含啟動印尼廠建置以爭取北美變壓器龐大缺口，電動車業務已斬獲特殊礦卡動力系統樣機訂單，重載型無人機模組更進入北美農用與物流領域開展實機測試。

東元分析，政策推動的節電診斷與設備汰換熱潮，帶動前7月太陽能與儲能工程接單量呈倍數成長。為因應龐大訂單需求，公司擴建湖口配電盤與觀音氣體絕緣開關（GIS）產能，同時啟動中國無錫新廠建設，專攻大型商用冰水主機與空調設備，全力鎖定工業廠房節能改建市場。

東元已於12日公布第2季財報，單季毛利率25.13%，季增1.65個百分點，年增1.66個百分點；歸屬母公司淨利26.35億元，創單季新高，季增121.82%，年增80.7%，每股純益1.12元。上半年每股純益1.63元。

東元 光纖 東南亞

延伸閱讀

東元下半年4大事業看佳 強攻東南亞AIDC商機

東元財報／第2季獲利26.35億創單季新高 下半年四大事業群營收看增

東元上半年EPS 1.63元

東研信超財報／第2季EPS 0.94元 創15季新高

相關新聞

嘉澤迎利多！樂觀明年 新品SOCAMM進入量產

連接器股王嘉澤（3533）昨（13）日舉行法說會，發言人蔡明叡表示，本季業績持平第2季，隨著新產品SOCAMM進入量產，快接頭（QD）業務也開始突破，訂單持續增加，加上工廠擴產，以及英特爾與超微伺服器新平台第4季量產，2027年展望樂觀。

詮欣今年營收拚增雙位數

連接器廠詮欣（6205）表示，2026年營收可望逐季成長，下半年優於上半年，全年以雙位數成長為目標，並透過高毛利產品、製程自動化及客戶結構優化，朝毛利率重返40%的方向前進。

大立光秒填息 下半年看旺

大立光（3008）昨（13）日除息，每股配發現金股利41.5元，除息參考價4,545元，昨天股價以4,655元開出，演出「秒填息」。法人預期，隨著iPhone 18將問世，新機備貨潮有利大立光下半年營運，有望逐季走高。

群聯好猛！上半年賺贏六年 看好NAND將吃緊「好多年」

群聯昨（13）日舉行法說會，公布第2季獲利季增逾72%，單季大賺逾11個股本，每股純益118.57元，創新高，改寫台灣記憶體業史上單季每股純益紀錄；上半年稅後純益413.91億元，較去年同期暴增逾20倍，每股純益187.43元，也是台灣記憶體業紀錄。

樺漢上半年EPS 12.31元

工業電腦大廠樺漢（6414）公告今年上半年財報，稅後純益18.03億元，創歷史同期新高，每股純益12.31元。樺漢集團目前在手訂單超過2,500億元，後續將可望持續受惠智慧軟體、智慧工廠、工業物聯網等三大領域，加上實體AI落地商機，業績有望持續衝刺。

漢測上半年EPS 21.5元 獲利攀峰

「興櫃股王」半導體晶圓測試解決方案業者漢測（7856）昨（13）日公布上半年營收21.85億元，年增114.5%；營業毛利11.99億元，年增155.6%，毛利率54.8%；營業利益7.34億元，年增446.6%，營業利益率33.5%；稅後淨利5.84億元，年增389.3%，上半年每股純益（EPS）21.5元，營收、獲利雙創歷史新高。漢測昨股價漲107.42元收3,695元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。