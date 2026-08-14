東元四產品線 拚全成長

東元（1504）上季獲利創單季新高，下半年持續衝鋒，公司昨（13）日於法說會預告，下半年四大事業體營收可望全數躍升，AI資料中心（AIDC）相關業務更是一大亮點。

談到AIDC布局，東元指出，除了深耕東南亞之外，亦加速推進台灣與日本市場布局。受惠北美資料中心與石化需求帶動，美國大馬達前七月接單年增近三成，吉隆坡模組化資料中心（MDC）驗證則預計於第4季完成。

同時，泰國光纖網通專案預估年底前挹注營收。東元預告，下半年四大事業體營收可望全數躍升，其中機電系統與電力能源表現將比上半年更上一層樓，毛利率維持高檔。

AIDC與海外市場拓展方面，東元總經理高飛鳶表示，泰國專案主攻北美雲端服務供應商（CSP）的光纖網通工程，正籌備設立子公司複製馬來西亞營運模式；馬來西亞檳城匯流排廠首批AIDC應用設備預計9月底出貨，吉隆坡的MDC驗證設備告一段落後，亦不排除直接出售。

此外，中東據點於4月運作後全力鎖定油氣管線商機，北美則在資料中心與石化需求帶動下，前7月大馬達接單量大幅成長三成。

展望下半年營運，東元指出，四大事業群營收皆看好年成長。其中，機電系統、電力能源及能源暨系統自動化表現可望優於上半年，空調科技則持穩，整體毛利率預期維持上半年與去年同期水準。公司將持續爭取離岸風電工程與電廠建置案，國產化PCS亦將進入量產出貨階段。

新興綠能與電氣化產品多點開花，東元說明，澳洲光儲工程預計第4季併網營運，並已鎖定半導體客戶簽署30MW（百萬瓦）綠電長期供電合約。海外布局包含啟動印尼廠建置以爭取北美變壓器龐大缺口，電動車業務已斬獲特殊礦卡動力系統樣機訂單，重載型無人機模組更進入北美農用與物流領域開展實機測試。

東元分析，政策推動的節電診斷與設備汰換熱潮，帶動前7月太陽能與儲能工程接單量呈倍數成長。為因應龐大訂單需求，公司擴建湖口配電盤與觀音氣體絕緣開關（GIS）產能，同時啟動中國無錫新廠建設，專攻大型商用冰水主機與空調設備，全力鎖定工業廠房節能改建市場。

東元已於12日公布第2季財報，單季毛利率25.13%，季增1.65個百分點，年增1.66個百分點；歸屬母公司淨利26.35億元，創單季新高，季增121.82%，年增80.7%，每股純益1.12元。上半年每股純益1.63元。