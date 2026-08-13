台新新光金前7月賺527.8億創新高 國泰、凱基同日揭獲利

金控7月獲利陸續出爐，台新新光金、國泰金及凱基金今（13）日同步公布自結數字，其中台新新光金表現亮眼，7月稅後純益89.4億元，累計前7月稅後純益達527.8億元，年增281%，每股稅後純益（EPS）2.04元，創歷年新高。

台新新光金在完成整併後，旗下銀行、壽險等子公司獲利同步挹注，加上今年資本市場表現有利，推升整體金控獲利大幅成長。以目前前7月527.8億元的獲利水準來看，不僅較去年同期明顯跳升，也讓今年全年獲利表現受到市場關注。

國泰金7月稅後純益108.2億元，在三家金控中單月獲利最高，累計前7月稅後純益873.4億元，年增59.4%，EPS達5.68元，續居大型金控獲利前段班。

凱基金7月稅後純益20.89億元，累計前7月稅後純益305.29億元，EPS為1.77元，累計獲利已超越去年全年。值得注意的是，凱基金7月另實現約55.1億元FVOCI股票處分利益，若連同對保留盈餘的貢獻計算，7月整體獲利效益約75.99億元。

三家金控前7月獲利均交出亮眼成績，其中台新新光金在整併效益與去年低基期帶動下，累計獲利大幅躍升並創新高，也成為本波金控7月獲利公布中最受矚目的焦點。