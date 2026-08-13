惠民上半年每股純益0.82元 業外挹注
惠民實業（6971）昨（13）日董事會通過第2季財報，單季歸屬母公司業主淨利2,538.6萬元，季增313.2%，年增17.1%，每股純益0.66元。上半年歸屬母公司業主淨利3,152.9萬元，年增5.61%，每股純益0.82元。針對上半年淨利成長但每股純益略低於去年同期的0.85元，主因去年10月掛牌上櫃辦理現金增資、致使股本膨脹稀釋所致。
惠民第2季毛利率10.73%，季增1.9個百分點、年增1.79個百分點；營業利益率6.83%，季增2.39個百分點、年增1.06個百分點；稅後純益率5.22%，季增3.99個百分點、年增1.82個百分點。雖然第2季合併營收為4.86億元，季減1.38%、年減23.75%，但受惠業外收益挹注與費用控制得宜，單季獲利與三率表現皆較第1季顯著跳升。
惠民累計上半年營收9.8億元，年減9.36%，毛利率9.77%，年增0.54個百分點。法人預估，隨著下半年工程推進與水利、汙水處理需求增溫，惠民實業營運可望維持成長態勢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。