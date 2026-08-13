騰雲上半年每股純益2.54元 淨利翻倍
騰雲（6870）昨（13）日召開董事會通過上半年與第2季財務報告。集團上半年合併營收4.76億元，年增49.5%；營業毛利3.35億元，毛利率70%；營業利益達8,269萬元，年增78.9%；稅前淨利8,966萬元，年增154%；歸屬母公司淨利7,133萬元，年增107.5%，每股純益2.54元，較去年同期翻倍成長。
受惠國內外市場同步拓展及TSpace智慧場域新專案挹注，營收、營業利益與淨利呈現逐級放大的營業槓桿效果，集團繳出獲利大幅成長的半年度成績單。
第2季合併營收2.66億元，年增63%、季增26.5%；歸屬母公司淨利4,573萬元，季增75%，年增136.6%，每股純益1.63元。騰雲指出，第2季歸屬母公司淨利占上半年比重逾六成，動能升溫。
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