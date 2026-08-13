昇陽半上半年每股純益3.32元 加速擴產
再生晶圓廠昇陽半（8028）昨（13）日公布第2季財務數字，單季獲利年增超過二倍，每股純益為1.71元，上半年獲利也年增八成，每股純益為3.32元。法人評估，該公司本季業績還有機會續登歷史新高峰，第4季營收也有望再攀高。
昇陽半第2季營收為14.26億元，已連四個季度改寫新猷，季增9.4％、年增36.6％，淨利為3.08億元，季增7.6％、年增幅度達2.09倍，每股純益為1.71元。
昇陽半累計上半年營收為27.3億元，年增28.4％，淨利為5.94億元，年增幅度為八成，每股純益為3.32元。
昇陽半持續擴產，該公司昨日公告董事會核准新增今年度資本支出預算，涵括生產設備與廠務設施工程，預計投資金額為48.22億元。隨著昇陽半再生晶圓業務擴產腳步繼續邁進，以及晶圓薄化業務深耕伺服器應用，法人認為，該公司未來三年的業績年複合成長率有機會達25％以上。
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