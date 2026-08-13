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群翊上半年EPS 7.29元 滿手訂單
PCB半導體設備商群翊（6664）昨（13）日公布上半年營收13.8億元，營業利益4.69億元，歸屬母公司淨利4.44億元，每股純益（EPS）7.29元，優於去年同期5.73元。展望未來，群翊指出，今年上下半年差不多，下半年都是入帳高峰，有機會略優於上半年。
群翊目前訂單能見度已達一年後，市場需求持續暢旺，包含載板投資擴大加上先進封裝需求，挹注公司營收成長。
不過，因AI伺服器需求推動設備商大量投資，群翊新廠可能遭遇缺工與變更設計考驗。因客戶群需求擴張以及半導體應用成長，已啟動新廠二廠擴充，投資將高於過往，二廠年底動工，由於設計規模更擴大導致工程會有遞延，目前預期最快於2028年年底投入量產，第一期產能可增加20-40%，挹注營運成長。
群翊今年啟動調薪、8月生效，全體調薪幅度預估約平均雙位數，基層調幅大於平均數。
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