鴻海攻AI傳輸 帶旺昇達科

美國新創公司Point2 Technology打造AIDC內傳輸新解方，是鴻海（2317）旗下鴻騰重要策略夥伴，吸引輝達、ARM及聯電投資，近期推出e-Tube EVK，使用昇達科（3491）太赫茲波導元件，成為AIDC中傳輸新亮點，可望打入國際大型CSP業者，明年開始出貨。

2026 OCP APAC Summit近期在台灣舉行，Point2攜手鴻海集團旗下鴻騰精密參展，打造AIDC內傳輸解決方案，昇達科則是重要供應商。

Point2成立僅十年，創業團隊及股東大有來頭，創業團隊來自Marvell、三星，更獲得輝達、ARM，博世創投（Bosch Ventures）、LB Investment、（前身為LG創投）聯電資本（UMC Capital）、等AI及創投巨擘投資。

鴻騰近年積極布局AI資料中心高速連接器、電纜模組及光通訊核心元件等，推出的RF Waveguide互連方案就是與Point2合作開發的尖端高頻連接技術，可替代傳統的銅纜和光纖互連方案。

Point2透過開發高射頻（RF）等技術，解決AI伺服器機架與機架內傳輸需求，未來進一步解決伺服器與伺服器之間傳輸需求；其中E-Tube EVK射頻技術透過塑膠波導進行傳輸，以相近成本將傳輸距離延長至銅線的 10 倍，提供比光纖互連低三倍的功耗及驚人的1,000倍延遲降低。

昇達科則提供E-Tube EVK模組內太赫茲的重要波導元件。Point2已經與國際大型CSP合作，下半年可望小量出貨，明年可望放量出貨。

昇達科總經理吳東義指出，太赫茲將成為昇達科未來五年成長關鍵，資料中心應用已經配合太赫茲晶片業者送樣給資料中心客戶，最快明年可望發酵，同時擴大太赫茲業務，收購巨頻成為重要策略夥伴。